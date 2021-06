Cantautor dominicano Brettón lanza su primer disco «Todo un universo por vivir’’

(@MinayaPR) El cantautor Brettón oriundo de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, lanzó su primer disco de larga duración, que lleva por título «Todo un universo por vivir’’ disponible en todas las plataformas digitales.

Este álbum contiene 13 canciones, producidas por el músico José Luis Freitas para la Fundación Revolución Sonora, entidad que se ha destacado por respaldar jóvenes talentos musicales.

«Luego de cuatro años de una interesante exploración, y de vivir un intenso proceso creativo, doy a conocer lo que siento como mi mejor carta de presentación y con el álbum que tiene la intención de llegar a otros mercados internacionales» expresó Brettón en una actividad en su ciudad natal.

En el disco, el músico se hizo acompañar de grandes amigos de la industria: su madrina musical, la cantante Patricia Pereyra, el cantautor Janio Lora, la cantante Sabrina Estepan y la cantautora Addy Núñez.

El primer sencillo promocional es la canción «A contra luz’’ junto a la cantante Sabrina Estepan, acompañado de un videoclip en donde Brettón dejó plasmado su talento para la dirección y creación audiovisual.

El lanzamiento del disco fue realizado en el atrio de Acrópolis Center, con la presencia de músicos, productores, y amigos de la prensa, respetando todas las medidas establecidas para prevenir el Covid 19.

Brettón, empezó en la música desde su niñez; proviene de una familia de músicos y educadores. Además de músico es diseñador gráfico y fotógrafo. También ha colaborado como compositor junto a Patricia Pereyra, diva del blues dominicano, en varias canciones de su repertorio.

En 2018 lanzó su primera producción musical (EP) “Contraluz”, cinco temas de su propia autoría producidos por José Luis Freitas, cuenta con casi 200,000 reproducciones en Spotify con escuchas en varios países al rededor del mundo.

