ATENCIÓN! Esta es la increíble cantidad de huracanes y su magnitud que están pronosticados para resto de 2024

Esta es la increíble cantidad de huracanes que están pronosticados para resto de 2024.

De acuerdo con la NOAA, se espera que haya entre 17 y 25 tormentas con nombre durante la temporada de huracanes de 2024.

Hasta ahora, ya se han formado varias tormentas, por lo que quedan muchas por formarse en lo que resta de la temporada.

Es importante tener en cuenta que la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde junio hasta noviembre, y durante este período, la actividad ciclónica puede variar significativamente, actualmente estamos pasando por un pico de actividad de acuerdo a los históricos de estadísticas.

Para obtener información actualizada y precisa sobre los huracanes que han afectado a EE.UU. en esta temporada, se recomienda consultar fuentes oficiales como la NOAA o el Centro Nacional de Huracanes.

Hasta ahora se han presentado los siguientes huracanes en lo que va de temporada:

Name Dates Max Wind (mph) ------------------------------------------------------------------ TS Alberto 19-20 Jun 50* MH Beryl 28 Jun-9 Jul 165 TS Chris 30 Jun-1 Jul 45* H Debby 3-9 Aug 80 H Ernesto 12-20 Aug 100 H Francine 9-12 Sep 100 TS Gordon 11-17 Sep 45 MH Helene 24-27 Sep 140 H Isaac 26-30 Sep 105 TS Joyce 27-30 Sep 50 TS Kirk 29 Sep- 60 H LESLIE OCT 2 MH MILTON OCT 5-10

De acuerdo a esto, el mínimo de huracanes que faltan son 4 y el máximo son 12 en lo que resta de temporada, en promedio serán categoría 3.

Es importante tener en cuenta que el pronóstico indica que el siguiente huracán se podría presentar en:

Pronóstico General

Dado el patrón observado, el siguiente huracán podría formarse en el Atlántico tropical o el Caribe y moverse hacia el noroeste, potencialmente afectando áreas como la costa sureste de EE.UU. o el Golfo de México. Sin embargo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar, y es crucial seguir las actualizaciones de la NOAA para obtener pronósticos precisos. Basado en las tendencias de esta temporada, es posible que veamos más tormentas desarrollarse en el Atlántico o el Caribe, con potencial para intensificarse a huracanes de categoría 1 a 3. La intensidad exacta dependerá de factores como las condiciones del océano y la atmósfera en ese momento.

Es importante seguir las actualizaciones de la NOAA y otros servicios meteorológicos para obtener información más precisa sobre la actividad ciclónica en las próximas semanas.

