Cantv activó nuevo MDU en Maracaibo para conectar Aba Plus a 192 familias

Cantv sigue impulsando la transición de cobre a fibra óptica. Como muestra de ello, el presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, inauguró una Unidad Óptica Multivivienda en la urbanización Santa Fe III de Maracaibo, estado Zulia, para garantizar el servicio Aba Plus a 192 familias.

La Compañía garantiza a los habitantes de esta localidad marabina diversos planes de Internet de altas velocidades que alcanzan hasta 50 Mbps. Este urbanismo estaba afectado en el acceso a la conectividad por causa de hurto y vandalismo contra las redes de telecomunicaciones.