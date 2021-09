Plan de Resolución Integral de Averías



Cantv adquiere nueva dotación de material estratégico para atender más de 300.000 averías



La Empresa distribuye a sus equipos técnicos insumos que incluyen 2.000 rollos de ramales, 750.000 conectores de diferentes tipos y 450 mangas para empalmes aéreos. También contempla compresores de gas, cortadoras de fibra óptica e instrumentos para localizar averías.

Cantv adquirió una nueva dotación de material estratégico y herramientas de trabajo para avanzar con la restitución de los servicios de telecomunicaciones a más de 300.000 suscriptores residenciales, comercios, empresas e instituciones públicas y privadas en todo el país.

Mediante alianzas con proveedores internacionales, la Empresa obtuvo insumos que incluyen 2.000 rollos de ramales, 750.000 conectores de diferentes tipos y 450 mangas para empalmes aéreos. También contempla 28 compresores de gas para la presurización de las redes, cortadoras de fibra óptica e instrumentos para la localización de averías.

La adquisición de material estratégico forma parte de la estrategia permanente de la Empresa para fortalecer el Plan de Resolución Integral de Averías en las regiones. La entrega de los dispositivos a las gerencias estadales se efectuó en el Centro Logístico de La Yaguara, Caracas.

Estos equipos serán utilizados por las cuadrillas técnicas y especializadas de Cantv durante las labores para solventar daños en las redes y sistemas de transmisión, causados por deterioro, humedad y actos de vandalismo.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, continuará avanzando en los próximos meses con la dotación de insumos para garantizar los servicios de telecomunicaciones a zonas residenciales y sectores productivos de todas las entidades.

Cantv adquiere nueva dotación de material estratégico para atender más de 300.000 averías was last modified: by

En: Noticias Nacionales