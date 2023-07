Cantv brindó Wi-Fi libre en el Parque Vereda del Lago en Maracaibo

Los visitantes disfrutaron de Wi-Fi libre con velocidades que oscilaron entre los 100 y 300 Mbps mediante la tecnología GPON.

Personal técnico y especializado de Cantv en el estado Zulia ejecutó trabajos para brindar servicio Wi-Fi, a través de la tecnología GPON, en el Parque Vereda del Lago, como parte de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

En el Parque Vereda del Lago, ubicado en la avenida El Milagro, las cuadrillas de la Empresa realizaron adecuación, instalación y empalmes de 2 km de fibra óptica y la activación de dispositivos de terminal óptico en puntos estratégicos que permitieron la navegación hasta 300 Mbps.

Adicionalmente, y como parte de las actividades por los 200 años de la Batalla Naval del Lago, se ejecutó el tendido e interconexión de 900 metros de fibra óptica y la instalación de dispositivos de terminal óptico, para brindar velocidades de navegación entre los 50 y 200 Mbps en la Base Aérea General en Jefe Rafael Urdaneta.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, avanza con diversas acciones para garantizar la navegación de Internet de altas velocidades mediante la tecnología Gpon.