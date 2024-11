Tecnología GPON

Cantv conecta con Aba Ultra a más de 2.000 nuevos suscriptores en Maracaibo

La Empresa desarrolló diversas jornadas de atención para entregar el servicio a usuarios de los sectores La Rotaria, Punta de Mata, Guanipa Matos y Calendario.

En el estado Zulia, la Operación Zumaque de Cantv sumó a más de 2.000 nuevos usuarios al servicio de Internet Aba Ultra, 100% fibra óptica, tras las labores de modernización de la central telefónica Los Olivos, en el municipio Maracaibo.

La Fuerza Azul realizó labores de interconexión de equipos de transmisión de la red de acceso, ejecución de empalmes y adecuaciones técnicas en el sistema.

De igual modo, desarrolló abordajes de atención casa por casa que contemplaron la entrega, configuración e instalación de equipos ONT para el acceso a Internet de altas velocidades.

Entre los sectores beneficiados con el servicio de fibra óptica se encuentran: Los Olivos, La Rotaria, barrio La Sonrisa, Armando Molero, Santa Fe Villa, Santa Fe I, La Macandona, Punta de Mata, Hato Escondido, Casiano, San Isidro, Calendario, Los Plataneros, Bajo Secos, Las Amalias, Los Mangos, Cujicitos, 14 de Noviembre, 12 de Marzo, Guanipa Matos, Lomitas del Zulia, entre otros.

Esta acción forma parte de la Operación Zumaque, donde también fue conectado con el servicio el Centro de Atención Integral Los Olivos.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, continuará llevando el servicio Aba Ultra a más comunidades del estado Zulia para brindar a la población Internet de altas velocidades.

