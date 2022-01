Modernización tecnológica

Cantv ejecutará nuevos proyectos para mejorar conectividad en 2022

En entrevista concedida al Circuito Tiuna 101.9 FM, el presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, destacó la activación de diversas acciones orientadas a optimizar la plataforma tecnológica y garantizar a más hogares y sectores productivos el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

El presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana, informó que la Empresa avanza con diversos proyectos para optimizar el servicio de Internet en el país, como parte de la modernización de la plataforma tecnológica y la ampliación de productos de conectividad a los usuarios.

Así lo destacó en entrevista concedida al programa “Toque y despegue” del Circuito Tiuna 101.9 FM, en Caracas, donde explicó que estas labores permitirán el mejoramiento de la velocidad de navegación en los hogares y sectores productivos, luego de trabajos técnicos en las redes de transporte y acceso.

Añadió que la compañía conectará este año Internet a 145.000 nuevos usuarios quienes disfrutarán los planes Aba, Aba Plus y Aba Ultra, mediante la tecnología GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit). Precisó que estos suscriptores tendrán acceso a velocidades de 60, 100, 200 y 300 Mbps.

El MG. Aldana fue consultado también en el espacio radial sobre las acciones que realiza la Empresa para atender a las “zonas en silencio” o comunidades afectadas por el hurto y vandalismo contra las redes. En ese sentido, informó que la meta en el año 2022 es recuperar la conectividad a 475.000 suscriptores en todo el país.

En la misma línea, el Presidente de Cantv destacó que el año pasado fueron solventadas 1.923.000 averías en todo el país. Y también se inició la construcción de tres anillos de conectividad de 100 Gbps que mejorarán el servicio de Internet en las regiones Los Andes y Oriente, así como también la capacidad de transporte de la red para la corporación y otras operadoras de telecomunicaciones.

La autoridad de la Empresa reiteró que la institución trabaja para brindar mejores servicios de telecomunicaciones. También invitó a la colectividad a denunciar los eventos de hurto y vandalismo contra las redes a través de los números 0800 ANTENAS (2683627) y VEN 911.

En: Noticias Nacionales