Cantv establece convenio con VEN 911 para la recepción de denuncias por hurto de material estratégico

Con la llamada de alerta por parte de los ciudadanos a través de esta plataforma es posible dar una respuesta inmediata a cualquier acción delictiva contra las redes y equipos de telecomunicaciones.

Cantv estableció convenio con el VEN 911 para la recepción de denuncias relacionados con casos de hurto, robo, vandalismo o sabotaje contra el material estratégico de la Empresa, a fin de mitigar la incidencia de estos flagelos que atentan contra el derecho de la población a estar comunicada.

Este acuerdo permitirá tramitar con los cuerpos policiales una respuesta inmediata a estas acciones; asimismo con el Ministerio Público las sanciones establecidas en la Ley para los responsables. La medida surgió de una mesa de trabajo sostenida por las autoridades de Cantv con representantes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y de los distintos organismos de seguridad del Estado.

Al respecto, el presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana, explicó que durante el encuentro se revisó el índice de incidencia de estos delitos por Estado, a fin de determinar aquellos dónde se registran la mayor cantidad cortes de fibra, hurto de cables y vandalismo contra las redes.

“Se hará una revisión continua para mitigar el efecto de este flagelo y poder atender cada evento con mayor rapidez y con la contundencia necesaria, para evitar que personas inescrupulosas afecten un servicio tan vital para nuestro pueblo, como son las telecomunicaciones”, agregó.

Los representantes de Cantv plantearon incluir dentro de los patrullajes rutinarios de todos los organismos de seguridad la supervisión de la red de telecomunicaciones las 24 horas del día. Igualmente, consolidar estos mecanismos de coordinación en todo el territorio nacional.

También se propuso incrementar los controles sobre las empresas que trabajan con la explotación, distribución y venta de materiales estratégicos tales como las chatarreras a fin de disminuir estas incidencias.

