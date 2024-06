Modernización tecnológica

Cantv impulsa plan de expansión comercial en Zulia

Autoridades de la Empresa diseñan plan para restablecer servicios en los 21 municipios de la entidad, priorizando la modernización a fibra óptica y la atención a sus usuarios.

En Maracaibo, el presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, junto a los vicepresidentes y el tren gerencial de la Compañía, dieron inicio al Plan de Atención Especial para el estado Zulia, denominado “Operación Zumaque”, en honor al 1er. pozo productor de petróleo del país.

El objetivo es avanzar con el restablecimiento de servicios afectados por hurto y vandalismo, priorizando la modernización y expansión de la tecnología GPON en los 21 municipios de la entidad, a través del incremento de la capacidad de prestación de servicios y atención a la población.

El MG. Aldana señaló que “Operación Zumaque” permitirá recuperar la posición de liderazgo de la Empresa en la entidad. «Estamos comprometidos en ejecutar todas las acciones necesarias para fortalecer la presencia de Cantv, ofreciendo servicios de calidad para el pueblo”, expresó.

Informó que inicialmente, se realizan labores de modernización a fibra óptica en los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Guajira y San Rafael del Mojan. Además, agregó que los trabajos continuarán de manera progresiva hasta hacer del Zulia un territorio Aba Ultra.

Durante la visita, las autoridades realizaron una inspección por las instalaciones de Bella Vista III, donde la Empresa inicia un proceso de ampliación de las capacidades para ofrecer la más alta calidad de servicios en hogares y a usuarios de instituciones públicas y privadas.

