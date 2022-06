Modernización de servicios

MARACAIBO, VENEZUELA.- Cantv inauguró MDU para conectar a 192 familias de Maracaibo

La Empresa realizó en el estado Zulia labores técnicas para garantizar nuevamente los servicios de telecomunicaciones a los habitantes del conjunto residencial El Cují, afectados por hurto de redes, mediante Unidad Óptica Multivivienda que garantiza acceso al servicio Aba Plus.

Cantv inauguró en el estado Zulia una Unidad Óptica Multivivienda (MDU) con la finalidad de restituir los servicios de telecomunicaciones a 192 familias del conjunto residencial El Cují, en Maracaibo, afectadas en la conectividad tras hurto de redes de transmisión en la zona.

La Empresa efectuó la instalación de este equipo tecnológico para garantizar a este grupo de suscriptores el disfrute del servicio Aba Plus, el cual garantiza acceso a telefonía fija con mayor estabilidad y velocidades de navegación en Internet hasta los 50 Mbps.

Las labores del personal especializado de la Compañía con la puesta en funcionamiento del MDU incluyeron el tendido y empalme de 600 metros de fibra óptica. También se realizó la programación del sistema y la atención casa por casa para verificar la conectividad y orientar a los usuarios.

“Gracias al equipo que se conformó con Cantv y la comunidad se pudieron lograr los objetivos propuestos en esta localidad. Seguiremos trabajando para brindar servicios de calidad”, afirmó Jonathan Matheus, gerente de Tecnología y Operaciones de Cantv en región Occidente.

Beatriz Arroyo, habitante de la localidad y suscriptora beneficiada, expresó agradecimiento por los trabajos ejecutados por el personal especializado de la Empresa. “Vemos materializado en nuestro conjunto residencial el servicio de Internet de altas velocidades”, afirmó.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, avanza en todo el país con la modernización de los servicios de conectividad mediante la transición del cobre a la fibra óptica, garantizando así el acceso a una nueva experiencia de navegación en Internet.

NP Yaleidy Pirela Andrade