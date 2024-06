Cantv inició modernización a redes de fibra óptica en Paraguaipoa – Edo. Zulia

Tecnología GPON

La Fuerza Azul también impulsa la conformación de 58 Comités de Telecomunicaciones en esta localidad zuliana, donde próximamente la Empresa brindará Internet de altas velocidades

Cantv inició la modernización de las redes de cobre a fibra óptica en Paraguaipoa, municipio Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia, para llevar su producto bandera Aba Ultra a más 1.000 suscriptores, en una primera fase.

Por esta razón, un equipo multidisciplinario de la Empresa presentó al Poder Popular el plan de despliegue de la tecnología GPON en esta localidad, que abarca el levantamiento del catastro, construcción y tendido de las redes de fibra óptica, instalación de equipos motogeneradores y de un mini dispositivo de Línea de Terminal Óptico (OLT) en la central telefónica de Cantv. El despliegue técnico cuenta con el apoyo de la Alcaldía Bolivariana de La Guajira y los cuerpos de seguridad del Estado.

A la par, la Empresa impulsa la conformación de 58 Comités de Telecomunicaciones y la formación de los voceros de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones Palawaipou, con el taller “Introducción a la Tecnología GPON”. María García, vocera de la MTT, expresó su agradecimiento a la Empresa por las labores que se realizan para el beneficio del pueblo, “estamos celebrando esta gran victoria que tenemos con Cantv, con la modernización de los servicios de conectividad aquí en la Guajira», dijo.

Cantv, adscrita al Ministerio para Ciencia y Tecnología, continúa trabajando en el estado Zulia, para llegar con su servicio Aba Ultra a más hogares, instituciones y sectores productivos de la entidad.

