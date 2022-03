CANTV instaló servicio de Internet en planteles educativos del municipio Almirante Padilla

Proyecto Conectividad para las Escuelas

La Empresa tiene previsto conectar los servicios de telecomunicaciones a 245 centros de educación pública ubicados en los distintos municipios de la entidad.

Cantv en el estado Zulia conectó los servicios de telecomunicaciones a las unidades educativas Isla de Toas y Las Playitas, ubicadas en el municipio Almirante Padilla, en el marco del Proyecto Conectividad para las Escuelas que desarrolla junto a Conatel y el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

El desarrollo de esta iniciativa en la región zuliana tiene como meta conectar con telefonía fija e Internet a 245 escuelas públicas ubicadas en los distintos municipios de la entidad.

Eduardo Rangel, gerente de Tecnología y Operaciones del estado Zulia, explicó que el abordaje realizado por las cuadrillas técnicas incluyó el tendido de 980 metros de cable, labores de empalme, instalación y programación de equipos Módem, para garantizar conexión de Internet a la comunidad educativa que hace vida en estos centros.

El despliegue en el municipio Almirante Padilla permitió también brindar atención a centros de salud, la sede de la Alcaldía y plazas de la localidad, esto en articulación con el Poder Popular y el gobierno local.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología , avanza en el estado Zulia con el desarrollo de proyectos orientados a garantizar a la población el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

NDP CANTV