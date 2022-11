Cantv lanza segunda ronda de colocaciones del 5% de su paquete accionario

Oferta Pública de Acciones

Cantv lanza segunda ronda de colocaciones del 5% de su paquete accionario

La Empresa colocará nuevamente en el mercado 1 millón de acciones, oferta destinada a inversionistas prioritarios como trabajadores activos y jubilados; y accionistas preferentes.

Tras el éxito alcanzado en la primera ronda de colocaciones del 5% de su paquete accionario, Cantv comenzó la oferta de 1 millón más de sus acciones Clase “D” en la Bolsa de Valores de Caracas.

Esta nueva colocación se realizará en dos etapas. La primera, del 14 al 18 de noviembre, y estará destinada a inversionistas prioritarios como trabajadores activos y jubilados; y accionistas preferentes.

Luego, del 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre, el proceso se abrirá a inversionistas en general.

Durante la primera oferta pública de los títulos, celebrada el pasado mes de septiembre, la Empresa vendió más de 1 millón de acciones, superando con ello las expectativas planteadas.

Cantv agradece la confianza depositada por los inversionistas en la principal Empresa de telecomunicaciones del país, consolidándose de esta manera en un Activo Seguro para la inversión.

Vale destacar que la Compañía emitirá hasta 39.357.042 acciones Clase “D”, en cumplimiento de la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estableció la política de Socialización del Capital de las Empresas del Estado, entre un rango del 5% al 10% de sus acciones, que deben ser ofertadas en el mercado de valores, con el objetivo de invertir en las empresas públicas.

NP

Yaleidy Pirela Andrade