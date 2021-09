Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv restableció servicios en la urbanización Los Compatriotas de Maracaibo

El personal técnico de la Empresa en el estado Zulia solventó daños en las redes que conectan a Nodo de la localidad. Los trabajos contemplaron la reposición de 2.000 metros de fibra óptica, así como el tendido y empalme de 400 metros de cable de mediana capacidad.

En el estado Zulia, Cantv efectuó labores para restituir los servicios de telecomunicaciones a 260 suscriptores, residenciales y comerciales, que hacen vida en la urbanización Los Compatriotas, ubicada en la parroquia Idelfonso Vásquez de la ciudad de Maracaibo.

Los trabajos contemplaron maniobras en redes afectadas por deterioro que conectan a Nodo del complejo habitacional. Esta acción se realizó con la reposición de 2.000 metros de fibra óptica, así como el tendido y empalme de 400 metros de cable de mediana capacidad.

Adicionalmente, el personal técnico y especializado de la Empresa llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de energía del Nodo. El abordaje formó parte del Plan de Resolución Integral de Averías que desarrolla la compañía en todo el país.

Miguel Mengual, vocero del Consejo Comunal Los Compatriotas, destacó que la comunidad trabajará para el resguardo de los medios de transmisión. “Implementaremos medidas para cuidar el Nodo, el cual nos brinda servicios que benefician a niños y jóvenes que utilizan esta herramienta para sus estudios y actividades diarias”, afirmó.

Vale resaltar que el despliegue también ofreció a los usuarios un módulo de atención presencial con el propósito de gestionar distintos requerimientos, tales como reportes de averías, solicitudes de servicios y cambios de planes del servicio de Internet de Banda Ancha (Aba).

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, avanza con diversas estrategias para garantizar a zonas residenciales y comerciales el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

