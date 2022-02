Cantv restableció telefonía e Internet a 1.500 suscriptores de Maracaibo

El personal técnico de la Empresa conectó a familias y locales comerciales del sector La Limpia. El abordaje contempló el reemplazo de tres tramos de cables de alta capacidad y la reconstrucción de cinco empalmes.

Cantv atendió en Maracaibo, estado Zulia, la restitución de los servicios de telecomunicaciones a 1.500 suscriptores de la Avenida Principal del sector La Limpia, afectados por actos vandálicos contra las redes de transmisión.

Las labores del personal técnico de la Empresa incluyeron el reemplazo de tres tramos de cables de alta capacidad y la reconstrucción de cinco empalmes. Este abordaje se enmarcó en el Plan de Resolución Integral de Averías.

Las reparaciones realizadas por la compañía permitieron conectar nuevamente los servicios de telefonía fija e Internet Aba a usuarios de hogares y locales comerciales que hacen vida en esta zona de la ciudad.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, invita a la colectividad a denunciar el hurto, robo, vandalismo o sabotaje contra las redes de telecomunicaciones a través del VEN 911 y el 0800 Antenas (2683627).

