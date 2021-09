Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv restituyó servicios a 618 suscriptores de Cabimas

Los equipos técnicos de la Empresa en el estado Zulia conectaron nuevamente a las urbanizaciones Las Acacias y Punto Fijo, y en la calle Rosario del casco central del municipio. Los trabajos solventaron incidencias en las redes causadas por deterioro, hurto y vandalismo.

Durante despliegue especial, Cantv restituyó en la Costa Oriental del Lago, municipio Cabimas del estado Zulia, los servicios de telecomunicaciones a 618 suscriptores, residenciales y comerciales, que fueron afectados a causa de cables dañados por deterioro, hurto y vandalismo.

Entre las localidades conectadas nuevamente por el personal técnico y especializado de la Empresa se encuentran las urbanizaciones Las Acacias y Punto Fijo. También fueron atendidas las residencias y comercios de la calle Rosario, en el Casco Central del municipio.

En Las Acacias se efectuó el tendido y empalme de redes para conectar a 204 suscriptores. En Punto Fijo fueron reconstruidos dos empalmes y mantenimiento en cables para atender a 191 usuarios. En la calle Rosario, 223 suscriptores recuperaron la conectividad mediante labores correctivas. Estas acciones formaron parte del Plan de Resolución Integral de Averías.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, permanece desplegada para continuar brindando atención a las comunidades de la entidad zuliana. De igual modo, la Empresa invita a la colectividad a denunciar el robo, hurto, vandalismo o sabotaje contra las redes e infraestructura a través del 0800 Antenas (2683627).

En: Noticias Nacionales