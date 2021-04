Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv restituyó servicios a los habitantes de Bobures y Gibraltar

El personal técnico de la Empresa solventó incidencia en los medios de transmisión. Los trabajos contemplaron el reemplazo de componentes y sistemas electrónicos, calibración y alineación de antenas.

Cantv recuperó los servicios de telecomunicaciones en las poblaciones de Bobures, capital del municipio Sucre, y Gibraltar, estado Zulia, a través de trabajos que solventaron incidencia técnica registrada en los medios de transmisión.

Estas localidades, situadas al sudeste de la cuenca del Lago de Maracaibo, en la falda de Los Andes, fueron conectadas nuevamente mediante labores correctivas de las cuadrillas técnicas y especializadas de la Empresa.

En ambas localidades se ejecutaron maniobras tales como reemplazo de componentes y sistemas electrónicos, calibración y alineación de antenas, así como pruebas de transmisión para los servicios de telefonía fija e Internet.

La atención de la compañía a los usuarios de estas poblaciones zulianas se enmarcó en el Plan de Resolución Integral de Averías, el cual es desarrollado en todo el territorio nacional.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, se mantiene desplegada para garantizar a los suscriptores de zonas residenciales y sectores productivos el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

