Cantv solventó 1.973.000 averías en todo el país

La Empresa de telecomunicaciones conectará en el año 2022 a 145.000 nuevos suscriptores con los distintos planes y proyectos de Internet de altas velocidades, mediante las plataformas MDU (Unidades Ópticas Multiviviendas) y Fibra hasta el Hogar

El presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana, destacó que durante el último trimestre del año 2021 la empresa avanzó en la ejecución de cinco ejes de planificación, para fortalecer el talento humano, gestión, infraestructura, finanzas y prestación de los servicios.

En entrevista al programa Al Aire, transmitido por VTV y conducido por Dahir Ral y Pedro Yajure, Aldana agregó que 655 trabajadores con rol supervisorio recibieron formación recientemente para mejorar los procesos y desarrollar la transición de las redes de cobre a fibra óptica.

En tal sentido, indicó que Cantv implementa la tecnología Gpon (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) en varias regiones y este despliegue requiere la capacitación de los técnicos y especialistas de la compañía, así como la construcción de una nueva cultura organizacional.

Señaló que la plataforma Gpon ya permite a usuarios de localidades tales como Tácata (Miranda), Lechería (Anzoátegui) y Cumbres de Curumo (Miranda), el disfrute de planes de navegación en Internet de altas velocidades que garantizan 10, 50, 100 y 300 Mbps.

“Atendimos con esta tecnología primero a las zonas en silencio, donde hubo hurto de nuestras redes. En el eje Guarenas-Guatire recuperamos con Gpon a 7.000 usuarios que ahora tienen una mejor experiencia de navegación”, explicó.

Aldana también indicó que el Plan de Resolución Integral de Averías garantizó en 2021 la atención a 1.973.000 incidencias en todo el país. Añadió que esta labor permitió que adicionalmente la Empresa pudiera recuperar a 354.000 suscriptores afectados en conectividad.

Agregó que Cantv sigue fortaleciendo los canales no presenciales para los usuarios, destacando el chatbot Cati en la página www.cantv.com.ve

Precisó que Cati cumplió el 1 de diciembre un año de su activación y ha atendido más de 6 millones de consultas.

Afirmó que entre las metas que Cantv desarrollará durante el año 2022 se encuentra la conexión de 145.000 nuevos suscriptores con los distintos planes y proyectos de Internet de altas velocidades, mediante las plataformas MDU (Unidades Ópticas Multiviviendas) o Fibra hasta el Hogar.

De igual modo, destacó que la Empresa ha mejorado las condiciones laborales mediante el Plan Salud. Añadió que la compañía creó los Servicios Médicos en Caracas, Ciudad Bolívar y Mérida. También informó que esta semana será inaugurada la Farmacia Cantv para el personal jubilado.

El presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana, señaló que la corporación cumplirá 92 años de su fundación y que en su conjunto la Empresa trabaja para cumplir con la misión encomendada por el Comandante Hugo Chávez, de llevar servicios de calidad a todos los rincones del país.

