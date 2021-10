Más de 19.000 transacciones diarias mediante el chatbot



Cantv supera los 5 millones de casos atendidos a través de Cati



La asistente virtual de la Empresa de telecomunicaciones pronto estará por Telegram.

Desde el lanzamiento de Cati (Centro de Atención Total Inteligente) en diciembre de 2020, las cifras de requerimientos marcan un hito en Cantv, teniendo como resultado, para la fecha, más de 5.000.000 de transacciones atendidas, número que se traduce en satisfacción y avance tecnológico para la Empresa.

Diariamente, Cati contabiliza un promedio de atención de más de 19.000 transacciones, a través de solicitudes al chatbot, lo cual lleva la autogestión a niveles de grandes escalas, siendo la omnicanalidad la base de este nuevo método de relación con los usuarios.

En tan solo nueve meses, Cati ha atendido 819.823 solicitudes de información; más de 899.000 requerimientos de soporte técnico; 581.000 solicitudes de cambio de planes de Internet, y 613.000 casos de reclamos de facturación.

A estas cifras también se suman más de 360.000 consultas de planes Aba y 70.000 solicitudes de conexión del mismo servicio de banda ancha, asimismo, las consultas de saldo corresponden a 67.000, y más de 1.650.000 de otras solicitudes relacionadas con los servicios de telecomunicaciones que ofrece Cantv.

Con la implementación de la asistente virtual Cati, el chatbot que atiende de forma inmediata los requerimientos mediante la interfaz gráfica, la Empresa ha superado los estándares de transacciones gestionadas, optimizando los sistemas de atención digital en medio de la pandemia.

En tal sentido, Cantv decidió crear la versión de Cati a través de la aplicación de la mensajería instantánea Telegram, la cual saldrá en funcionamiento próximamente, con el fin de ampliar su oferta de canales de atención, seguir avanzando en la propuesta de autogestión para los usuarios y dar prestaciones de servicios a la mayor cantidad de familias posibles.

Así como Cati Web, Cati Telegram contará con atención las 24 horas del día, permitiendo al usuario consultar saldo en los servicios de telefonía fija, Internet Aba y televisión satelital, así como efectuar reportes de averías, entre las diferentes opciones que ofrece servicio de atención digital.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, potencia sus canales digitales de atención y autogestión con el objetivo de ofrecer alternativas y herramientas a los usuarios.

