Cantv Televisión Satelital llega a 227.254 hogares de todo el país



La Empresa trabaja para mejorar la atención en línea mediante página de autogestión y la banca electrónica. El servicio Cantv Televisión Satelital ofrece 32 canales para el disfrute de toda la familia venezolana.

Cantv Televisión Satelital crece en todo el país y prueba es que durante el primer semestre de 2021 la señal alcanzó el hito de 227.254 hogares que actualmente disfrutan su contenido, como parte del relanzamiento del servicio.

El servicio llegó así al 100 % de la cifra de suscriptores activos que conectaba para marzo del año 2020. También representa un logro conjunto alcanzado por las diversas unidades técnicas, operativas y comerciales de Cantv.

Adicionalmente, la Empresa trabaja para garantizar mejor calidad en la atención en línea. Ofrece el portal https://tvsenlinea.cantv.com.ve para la autogestión de los usuarios y el pago en línea de la factura a través de las páginas web de los bancos Venezuela, Mercantil, Banesco, Sofitasa, Bancaribe, Bicentenario y Provincial.

Durante la pandemia del Covid-19, Cantv Televisión Satelital lleva a la familia mediante tarifas accesibles una alternativa de entretenimiento de 32 canales de variedades, información, educación, infantiles y deportes.

Vale resaltar que próximamente se activará un canal de atención en la plataforma de mensajería instantánea Telegram, donde el suscriptor contará con opciones para gestionar requerimientos y obtener información.

De igual modo, durante el segundo semestre del presente año está prevista la incorporación de más canales de entretenimiento, la asistencia técnica de instalación de antenas y configuración de decodificadores a suscriptores que todavía no han logrado conectarse, así como la reparación de equipos dañados.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, se mantiene desplegado en todo el territorio nacional con diversas estrategias, planes y proyectos para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

