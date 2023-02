Fortalecen el acceso a los saberes

Cantv y UBV firman convenio para el uso académico de instalaciones de la Central Bella Vista II

La alianza interinstitucional permitirá consolidar en el estado Zulia las políticas públicas del Estado venezolano en materia de educación universitaria.

En Maracaibo, estado Zulia, equipo multidisciplinario de Cantv sostuvo encuentro con la rectora de Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Sandra Oblitas, durante el cual firmaron convenio para ceder las instalaciones de la Central Bella Vista II, mediante un permiso de ocupación temporal, al núcleo universitario en esta entidad.

Durante la actividad se inspeccionaron los espacios de la sede de Cantv. En este recorrido estuvieron presentes autoridades de la Universidad Experimental Rafael María Baralt (Unermb), Fundacite, Infocentros, Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (Inzit) y de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo.

Estas acciones permitirán la consolidación del espacio físico para el desarrollo académico de la población Zuliana.

De esta manera, Cantv, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, como parte de las alianzas interinstitucionales, trabaja para fortalecer las políticas del Gobierno Bolivariano en materia de educación.