Capital Latino Music lanza convocatoria de producción musical para bandas y artistas de rock, reggae y ska

Capital Latino Music es una casa estudio para la producción musical, ensayos y eventos artísticos ubicada en Bogotá (Calle 68a # 19-64), dedicada a apoyar y promover el talento musical en Colombia. El proyecto nació en 2017 de la pasión por la música y la necesidad de crear un espacio accesible y profesional para que los músicos puedan desarrollar y perfeccionar su arte. Surgió con la visión de convertirse en un punto de encuentro para la comunidad alrededor de la música y su industria, fomentando la creatividad y la colaboración entre artistas, productores, promotores entre otros agentes de la escena musical.

Capital Latino Music es un proyecto conformado por un equipo de productores musicales, ingenieros de sonido y músicos con amplia experiencia en la industria. El estudio está liderado por Jonathan Medina, productor musical, compositor e intérprete de la Universidad del Bosque, quien es director y gerente; David Jaramillo, compositor, gestor cultural y bajista de la agrupación Doctor Krápula y Ana María Peña, licenciada en Artes de la Universidad Distrital.

«Nuestro propósito es ofrecer un espacio donde los artistas puedan trabajar con excelente tecnología y recibir el apoyo necesario para llevar sus proyectos al siguiente nivel. Además, se busca impulsar la escena musical local, proporcionando oportunidades de crecimiento y exposición para los talentos de la capital y el mundo», comenta Jonathan Medina.

Capital Latino Music ha lanzado una convocatoria de producción musical 2024 como una iniciativa para descubrir y apoyar a nuevos talentos en Bogotá en la escena del reggae, ska y rock. Pueden participar bandas o solistas de los géneros ska, reggae y rock residentes en Bogotá o Cundinamarca, artistas con propuestas originales y en proceso de desarrollo que sean mayores de 18 años.

«El objetivo de esta convocatoria es brindar a los artistas la oportunidad de grabar y producir su música en un entorno profesional, con el respaldo de un equipo experimentado. A través de esta convocatoria, se busca identificar y potenciar proyectos musicales innovadores que puedan contribuir a la diversidad y riqueza de la escena del rock reggae y ska de la ciudad», agrega Medina.

Para participar, los proyectos musicales deben cumplir con los siguientes requisitos: ser mayores de edad, tener una canción original NO publicada ni grabada en el género reggae, ska y/o rock, residir en Bogotá, NO tener contratos vigentes con discográficas o sellos que restrinjan su participación con la obra que postula.

La inscripción se realiza a través de la página web https://capitalatinomusic.com.co/convocatoria/

Los interesados deben completar un formulario de inscripción y adjuntar una muestra de su música. La participación en la convocatoria tiene un costo de $150.000 cuyo valor es redimible en servicios de Capital Latino Music como horas de ensayo y de estudio que pueden ser cualquiera de las siguientes opciones (solo se puede escoger una):

Opción 1. 6 horas de ensayo.

Opción 2. Una sesión de 1 hora con productor.

Opción 3. Una sesión de grabación de 2h con ingeniero.

La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio de 2024. Es importante que los artistas se inscriban antes de esta fecha para ser considerados en el proceso de selección.

Los proyectos serán seleccionados por un jurado compuesto por expertos en la industria musical, incluyendo productores, músicos y críticos. La selección se basará en criterios de originalidad, calidad musical, potencial artístico y propuesta creativa.

Los beneficios y premios que tendrán los artistas ganadores son:

Primer puesto: Producción musical profesional completa de 1 sencillo (incluye mezcla y master).

Segundo puesto: 1 sesión de grabación de 4 horas.

Tercer puesto: 8 horas de ensayo.

Cuarto puesto: Participa en la convocatoria CLM 2025 sin pagar inscripción.

(Los premios tienen validez hasta el 30 de noviembre 2024)

«Esperamos descubrir y apoyar a nuevos talentos que puedan enriquecer la música reggae, ska y rock en Bogotá. Es importante que las bandas y artistas se inscriban porque esta es una oportunidad única para recibir apoyo profesional y obtener visibilidad en un entorno competitivo y ofrecer una calidad de audio al nivel de artistas profesionales. Queremos contribuir al crecimiento de la música original en la escena en la ciudad y creemos que, a través de esta convocatoria, podemos ayudar a los artistas a alcanzar su máximo potencial», concluye Jonathan Medina.

Sobre Capital Latino Music

Capital Latino Music nace en Bogotá en 2019, fundado por un grupo de apasionados de la música con el objetivo de crear un espacio donde los artistas pudieran desarrollar su talento. Desde el inicio, el equipo se comprometió a ofrecer servicios de alta calidad en producción musical y proporcionar un lugar accesible para ensayos. El primer año estuvo marcado por la construcción y adecuación de las instalaciones, así como por el establecimiento de relaciones con músicos locales.

A pesar de los desafíos presentados por la pandemia, Capital Latino Music logró abrir sus puertas y comenzar a atraer a artistas que buscaban un espacio profesional para grabar y ensayar. Se realizaron las primeras sesiones de grabación y se ofrecieron clases de música y talleres de producción musical en línea, Bio ferias de emprendimiento, adaptándose a las circunstancias. La comunidad musical comenzó a reconocer a Capital Latino Music como un aliado clave para el desarrollo de nuevos talentos.

En 2023, Capital Latino Music se consolidó como un referente en la escena musical bogotana. Desde su nueva sede se amplió el equipo con más productores e ingenieros de sonido, lo que permitió aumentar la capacidad de producción y mejorar los servicios ofrecidos. Se realizaron colaboraciones con festivales locales y se organizaron eventos en vivo en el nuevo espacio, proporcionando una plataforma para que los artistas presentaran su música a una audiencia más amplia.

El año 2024 fue testigo de la innovación en Capital Latino Music. Se introdujeron nuevas tecnologías y equipos de grabación de última generación, elevando aún más la calidad de las producciones. Monitores, interfaces y backline refrescan el sonido y los mantienen a la vanguardia en la calidad de sonido. Actualmente, Capital Latino Music sigue creciendo y evolucionando. Con la apertura de nuevas convocatorias y la ampliación de sus servicios, el estudio continúa siendo un pilar fundamental para la música emergente en Colombia. El equipo se mantiene firme en su misión de apoyar a los artistas y promover la diversidad musical, mirando siempre hacia el futuro con entusiasmo y dedicación. Desde su fundación en 2019, Capital Latino Music ha recorrido un camino lleno de desafíos y éxitos.

Gracias al esfuerzo y la pasión de su equipo, el estudio ha logrado convertirse en un espacio esencial para la producción musical y el ensayo en Bogotá, contribuyendo significativamente al desarrollo de la escena musical colombiana. Con una visión clara y un compromiso inquebrantable, Capital Latino Music se prepara para seguir apoyando a los músicos y creando oportunidades en los años venideros.

