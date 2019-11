Las últimas hora ha cobrado un revuelo que el político fracasado Henrique Capriles va a ser padre. Capriles, según él, ganó las elecciones en 2013 pero no las defendió (hay muchos vídeos de sus declaraciones mandando a sus seguidores a darle a las cacerolas con «arrechera» y luego a «bailar salsa»).

Todos los días venezolanos se enteran dentro y fuera del territorio si se es un exiliado, de este tipo de noticias personales, pero de allí a llevarlas al show público hay como mucho trecho, hacerlo trending topic en redes sociales, y no solo por los «caprilovers» ni los «caprihaters» sino por los medios tanto digitales cómo impresos que le dieron portada a esta «noticia».. información que la hemos catalogado cómo el «Stupid News» del año, frase que hemos acuñado buscándole una definición a la situación de hacer público y trending algo tan común y corriente cómo que alguien sepa que va a ser padre y eso sumado al carácter de político frustrado del personaje da cómo resultado un «Stupid News«.

Es insólito cómo en medio de la peor crisis económica, política, social y cultural de la historia de Venezuela, algunos entes sociales busquen viralizar para bien o para mal si un politiquero frustado este embarazado o no..

Redacción NotiActual

Capriles va a ser padre… el «Stupid News» del Año

