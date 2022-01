Capturada solicitada por homicidio pasando punto de control de la GNB

Prensa CZGNB-44

Durante el chequeo de personas y vehículos efectuado en el punto de control Paparo en el sector La Defensa del municipio Andrés Bellos, funcionarios del Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), detuvieron a una ciudadana solicitada por el delito de homicidio.

Cuando los centinelas se encontraban chequeando los datos de la ciudadana, identificada como Francis Mariana Susarra a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se encontró el requerimiento emanado del Juzgada Tercero de Control del estado Miranda, de fecha 09 de agosto del 2003, razón por la que fue detenida y puesta a la orden del Ministerio Público.

Estas acciones son muestra de la operatividad y efectividad en los planes emanados por el comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, con el objetivo de brindar paz y tranquilidad a la ciudadanía.

