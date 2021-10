Conmoción en Caracas por Antisocial que maltrató a un Canino en La Candelaría

En una acción de brutalidad total, un sujeto atacó a un canino de asistencia sanitaria cómo se les denomina a los perritos de compañía para personas discapacitadas , la evidencia se puede apreciar cómo el salvajismo de este elemento antisocial dejó herido y convulsionando al pequeño canino, mientras que la señora responsable del inocente perrito no sabía de que se trataba hasta que sintió cómo su guía de visión se retorcía del dolor debido a las heridas causadas por el elemento antisocial.

Al momento de la llegada de las primeras versiones luego del deceso del canino, se presumía que la joven es invidente al parecer esto no se ha confirmado, por lo que rectificamos el titular hasta que se aclaren los acontencimientos.

Actualización:

A esta hora de la mañana se pudo conocer que el elemento antisocial ha sido capturado y es identificado cómo Omar Marrero Rodriguez, 30 años,veamos el reportaje :

#25Oct | Detenido por funcionarios de la PNB un hombre identificado como Omar Marrero Marrero Rodríguez, responsable de agredir a un perrito en la residencia Kamarata de la parroquia La Candelaria de Caracas. 📹: @JoanCamargo_ pic.twitter.com/dcuP4hk88z — Noticias Todos Ahora (@TodosAhora_Ve) October 25, 2021

.

El perrito de asistencia sanitaria fallecio por la patada en la cara…el perrito era la protectora y guia de una chica ciega.. un caso para la fiscalia. — Tráfico L’Candelaria (@TrafiCandelaria) October 25, 2021

Actualización: Al parecer el perrito no ha muerto, fue atendido de emergencia y no se conocía el resultado.

