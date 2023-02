Características de los mejores servicios de internet en Panamá: ¡contrata la mejor opción!

Si últimamente vives resignado a una conexión de internet lenta y deficiente, que un día funciona y el otro no, ¡deja de sufrir! Los servicios de internet en Panamá eficientes y estables son una realidad, y lo mejor es que tú podrías tener toda esa potencia en la comodidad de tu hogar, ¿quieres saber cómo?

El 2020 fue un año que cambió para siempre la manera de trabajar y estudiar en todo el mundo. Aunque antes de la pandemia la digitalización ya había tomado gran relevancia, este hecho aceleró enormemente la necesidad de contar con dispositivos digitales, así como una conexión a internet capaz de mantener el funcionamiento de las actividades básicas.

Hay varios servicios de internet en Panamá que seguramente conoces, pero si estás leyendo esta nota es probable que tu proveedor no haya logrado adaptarse a tus necesidades de uso, ya sea porque ahora haces home office o trabajo híbrido.

Por ello, en esta ocasión te mostramos algunas características que debes tomar en cuenta para encontrar el mejor servicio de internet residencial en Panamá, y así, no te pierdas ni un minuto de tus reuniones online o de tus series favoritas.

¿Qué tomar en cuenta en el servicio de internet en Panamá?

Uno de los principales problemas al contratar un servicio de internet es no contraponer las necesidades específicas de los integrantes del hogar que lo usará. Antes de comenzar tu búsqueda contempla algunas preguntas que te pueden servir de guía:

¿Cuántas personas hay en tu hogar?

¿Cuántos dispositivos tienen cada uno?

¿Cuántos hacen home office o toman clases en línea?

¿Cuántos pisos tiene tu casa?

¿Acostumbran consumir contenido de entretenimiento, como películas o videojuegos en línea?

Esto te ayudará a darte una idea de la potencia que necesitas para cubrir las necesidades de cada uno de los integrantes de tu hogar, para que todos hagan sus actividades de una manera óptima y sin frustraciones..

Además de eso, toma en cuenta los siguiente puntos y verás cómo mejora tu conexión de internet para el hogar.

Tecnología de conexión moderna

Para que tu conexión a internet sea estable y veloz, es importante que esté basada en la tecnología de transmisión de datos más moderna y óptima. En la actualidad, la fibra óptica es el medio de comunicación de datos más eficiente, ya que permite transferir hasta 1 GB de información en tan solo un minuto, ¿te imaginas?

Además, una de las principales ventajas de esta tecnología es que ofrece velocidades simétricas de subida y de bajada, a diferencia de la conexión coaxial que se caracteriza por tardar más tiempo en los procesos de descarga, lo cual ralentiza la experiencia de navegación.

Potencia suficiente para tu hogar

Otro aspecto que debes tomar en cuenta es que la velocidad de tu paquete se ajuste a las necesidades que estableciste en un principio, de acuerdo al número de integrantes de tu hogar y el estilo de vida de cada uno.

Con base en eso, puedes elegir un paquete desde los 300 MG, en caso de que tu uso de internet sea personal o limitado. De 500 MG para hogares medianos y hasta mil MG para las familias más numerosas y digitalizadas.

Además, puedes obtener minutos en telefonía fija para que nunca te quedes incomunicado cuando más lo necesites.

Entretenimiento incluído

El entretenimiento es indispensable para la convivencia familiar, ya sea para reunirse a ver una serie, película o jugar un videojuego. Sin duda, no hay nada mejor que los domingos familiares destinados a disfrutar de alguna de estas actividades en compañía de las personas que más quieres.

Por ello, procura elegir un paquete de internet que dé más, como una variedad de canales de televisión para que siempre descubras nuevo entretenimiento con tu familia. Además de la posibilidad de convertir tu televisión en Smart TV, para que puedas disfrutar de tus series favoritas de Netflix o HBO.

Fuente. Unsplash

Estas fueron algunas características importantes de los servicios de internet en Panamá, ¿qué te parecieron?