Cardenales de Lara le dió 2-0 a Panamá en la Serie del Caribe

Los Cardenales de Lara, representantes de Venezuela, blanquearon 2-0 a Astronautas de Chiriquí (Panamá) este miércoles 5-F en la última jornada del ‘todos contra todos’ de la Serie del Caribe 2020, que se disputa en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Con el triunfo, el equipo venezolano terminó la fase clasificatoria con marca de 4-1 y aseguró estar entre los dos primeros lugares . Ahora espera por sus rivales para el primer juego de la semifinal, este jueves 6 de febrero.

La primera carrera del partido la anotó el refuerzo aguilucho Alí Castillo en el inning inicial. Castillo abrió el episodio con un triple al jardín derecho. En el siguiente turno el jardinero central Gorkys Hernández pegó sencillo al jardín central remolcando a Castillo al plato.

Los venezolanos volvieron a cruzar el plato en el noveno episodio con una carrera de Ángel Reyes.

