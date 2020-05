Caribe Roots busca mostrar la cultura del venezolano

El diseñador y fotógrafo Alberto Barreto quien hoy reside en la ciudad de New York donde se encuentra realizando estudios para continuar su formación académica, el mismo nos contó una bonita historia que lleva por nombre «Caribe Roots» proyecto de su autoría el cual quiere mostrar la idiosincracia de esta linda geografía llamada Venezuela. Desde 2016 empezó a desarrollar y darle forma a el proyecto, teniendo la oportunidad de realizar exhibiciones sin fines de lucro, conversatorio y exposiciones en lugares públicos dentro de la ciudad de la gran manzana, el mismo busca transmitir un mensaje positivo por medio de sus paisajes y su gente, donde muestra las bellezas naturales del país de las arepas fuera de nuestras fronteras.

En una entrevista realizada nos dijo “Aunque estemos en medio de una pandemia, me encuentro desarrollando este proyectó llamado “Caribe Roots” donde vamos a mostrar los increíbles paisajes que tiene esta bonita tierra”.

Barreto tomo este proyecto para dar a conocer a su país y mostrar las bondades naturales, pero el amante al lente no quiere solo mostrar su país…es fiel creyente que siempre se puede ser embajador de su costumbres, dar a conocer es motivar a la investigación de la cultura

