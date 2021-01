El cantautor venezolano continúa dando pasos firmes en su carrera. Luego del éxito de su sencillo «Perfume» estrenado en diciembre y con el cual inició formalmente su carrera como solista, el artista realizó hace algunos días en sus redes sociales el lanzamiento de «PERDIDA», un tema escrito y producido por él, mezclado y masterizado por Kaylen Díaz de Inteligencia Estudio (@kaylendiaz_ie) y realizado en Armas Music Records (@armasmusicrecords).

El material visual que puede verse en su canal oficial de Youtube “Carlos Armas”, cuenta con la producción ejecutiva de Joseph James (@josephjamesmusica), la producción audiovisual de Inry Director (@inrydirector), la modelo Kiara Pineda (@soykiarapineda) y con Maria Orellana (@mfog_makeup) a cargo del Make Up Artist. A sólo 5 días del estreno, el videoclip ya cuenta con más de 16.000 reproducciones (https://youtu.be/mvI5wPoWGwY).

En «PERDIDA», Carlos Armas le canta a esa chica que tenía tiempo sin ver, pero que no ha podido olvidar. «Este nuevo tema está dedicado a esos amores fuertes e intensos que aunque a veces no funcionaron y terminan alejándose, se quedan para siempre marcados en los recuerdos y en el corazón», comenta el artista.

Pueden disfrutar del promocional en las principales plataformas digitales de música como Spotify y seguirlo en sus redes sociales como @carlosarmas en Instagram y “Carlos Armas” en Facebook.

Carlos Armas le canta a ese amor del pasado que estaba «PERDIDA» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa