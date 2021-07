Carlos Armas y Gregory Palencia presentan el disco “Trap Your Soul”

Estos dos jóvenes cantantes con una prometedora y ascendente carrera musical, hacen una pausa en sus lanzamientos como solistas para unirse y regalarle al público este nuevo material estrenado el pasado 27 de febrero en las principales plataformas digitales de música, se trata del disco “TRAP YOUR SOUL”. Compuesto por 9 temas, este material cuenta con la producción ejecutiva de Joseph James (@josephjamesmusica), mezcla y master de Kaylen Díaz (@kaylendiaz_ie) y la producción general de DeLaPobla Music Group (@delapoblamg) y Armas Music Records (@armasmusicrecords).

En “TRAP YOUR SOUL” los seguidores de ambos artistas podrán disfrutar de temas donde participan juntos como lo son: “Permíteme”, “Despedida de soltera”, “Bésame”, “Rico”, “Dímelo ahora” y “Trap your soul” que le da el nombre a la producción. También contiene un tema interpretado por Carlos Armas llamado “Déjate Amar” y uno sólo con la voz de Gregory Palencia “La culpable”.

Carlos Armas con varios años en la música inició formalmente su carrera como solista en diciembre 2020 con el lanzamiento de “Perfume”, sencillo perteneciente a su disco “Thoughts, Feelings, & Situations” y cuyo videoclip ya cuenta con más de 100.000 vistas. A finales de febrero presentó “Perdida”, tema dedicado a un amor del pasado que no se olvida y que ya supera las 50.000 reproducciones en youtube.

Gregory Palencia con una carrera musical de más de una década, se inició en el 2005 con un mixtape con temas en hip hop, fusionando el típico sonido del estilo con el bombo y la caja. Tiene en su haber varias producciones / mixtapes como: “Life”, “La fraternidad” y “Ahora”. Varios de sus temas fueron en colaboración con jóvenes talentos como: Canserbero, Neutro Shorty, Fuego, Jeicob Maccolo, Arkano, Pita, los raperos Dejavu y El Halcón, Da Firah y Estefanía Flores.

Si deseas escuchar esta nueva producción discográfica, puedes ingresar a Spotify (open.spotify.com/album/35Nmkrlw1qdsuxV3RVC47Y) y a Youtube (www.youtube.com/playlist?list=PLyz-OCUJLXrdEH6tFezBFx-Wxkd-4Uhnp). También seguirlos en redes sociales como @carlosarmas y @gregorypalencia.

