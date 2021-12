Carlos Blanco con su proyecto «Soñadores» llevó alegría a Casacuna de San Juan de los Morros

Partidario de que el único y mejor reconocimiento que podría recibir es el de Dios por ayudar al prójimo, Carlos Blanco, a través de su proyecto «Soñadores» realizó una labor social en la institución Idena, mejor conocida en San Juan de los Morros como Casacuna.

Proveniente de una familia llena de principios y valores, de la cual ha aprendido a brindar una mano amiga a personas en condiciones vulnerables, Carlos comenta que para este tipo de actividades realizadas desde el corazón, han sido ejecutadas con recursos propios y también con el apoyo de cada uno de sus seguidores de sus redes sociales.

«Ha sido una actividad muy bonita y que nos llena el alma. Pudimos pintar y reacondicionar en su totalidad las instalaciones de la casacuna. Acciones que me fortalecen aún más como ser humano», resalta Blanco.

El influencer sostiene que si las instituciones públicas o privadas no hace lo que le corresponde, siempre existirán ciudadanos que, como él, y sus colegas, quienes cuentan con el respaldo de sus seguidores, podrán llevar a cabo este tipo de jornadas en beneficio de los más necesitados.

«Los niños y niñas son la magia de nuestra sociedad. Ellos y ellas dan alegría a nuestras vidas y son el impulso para seguir construyendo un mejor país. Es por eso que siempre le agradezco a Dios por ser un instrumento y darme la oportunidad de apoyar y fortalecer las instituciones a fin de garantizar mejor calidad de vida a quienes en ella habitan».

Durante la actividad, Blanco y «Soñadores» llevaron comida, golosinas y juegos recreativos con el objetivo de brindar un día de esparcimiento.

«Estas son actividades que quiero realizar todos los años. Brindarle una mano amiga a todas esas instituciones que así lo necesitan, es por eso que los invito a continuar sumando voluntades y seguir por el sendero del amor», puntualizó el influencer.

