Carlos Calderón gana gran aceptación con el proyecto “De la noche a la mañana”

El periodista y animador venezolano ha reunido a más de 150 celebridades de Venezuela y el mundo en el historial de su programa; espacio que se aproxima a su primer aniversario…

“De la noche a la mañana” es un programa de entrevistas dirigido y producido en Panamá; un espacio que cuenta con la conducción y la supervisión del actor, periodista, y animador venezolano, Carlos Calderón.

Carlos arribó al territorio panameño buscando nuevas alternativas de exposición pública; y en tiempo récord logró importantes posiciones en el teatro local, y ahora a raíz de la pandemia del Covid 19 triunfa con el proyecto “De la noche a la mañana” “… un programa de entrevistas que narra grandes historias de éxitos y nació precisamente en las líneas del confinamiento” contó.

El espacio arribará muy pronto a su primer aniversario, y antes de ese acontecimiento, el equipo de producción ya celebra el hecho de haber superado los 150 programas con el protagónico de grandes e importantes figuras; en donde han destacado encuentros como el de: Emilio Lovera, Rosario Pietro, Amanda Gutiérrez, Miguel Ferrari, Gledys Ibarra, Daniela Kosán, Gio y Gabo “La melodía perfecta”, Javier Vidal, Carolina Tejera, Juan Carlos Barry, Ivonne Reyes, Coraima Torres, Sergio Novelli, y Oscar D´León, entre otros.

“De la noche a la mañana” se transmite a través de Instagram Live de lunes a domingos a las 8 de la noche (hora Venezuela); y en con conexión directa con todo territorio de habla hispana, Carlos ha logrado posicionarse en la exigente plataforma digital.

Cercano a su primer aniversario, Carlos Calderón adelantó que vienen grandes sorpresas, más celebridades, y un contenido rico en experiencias ejemplares “… el objetivo es inspirar a todos aquellos que pierden la fe y el norte; personas que abandonan sus sueños pensando que muchas cosas en la vida son imposibles de alcanzar, y cuando enfrentan las realidades de otros, y se reflejan en sus experiencias, aportamos un grano de arena que sin lugar a dudas nos permitirá ver a un mundo mejor” explicó.

Para más información de este y otros casos, pueden seguir la cuenta de Instagram: @carloscalderon25 / Fotografía: Javier Rodríguez / Prensa: Jheisson Rodríguez – @jheirod

Carlos Calderón gana gran aceptación con el proyecto “De la noche a la mañana” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente