Falleció Carlos Donoso, Gran Humorista Venezolano

Falleció Carlos Donoso, Gran Comediante Venezolano. Luego de una larga lucha con el cáncer de pulmón, el gran comediante venezolano Carlos Donoso, falleció a los 72 años. Las últimas semanas de su padecimiento se estuvo haciendo un llamado para colaborar con su tratamiento.

Al parecer Dr. Donoso que también era abogado, tenía el hábito de fumar, y lo que luego de muchos años se le vio reflejado en la enfermedad que lo aquejó hasta el final.

Su Carrera

A finales de la década de 1960 creó su primer muñeco, un mono al que bautizó «Kini» y que a la larga se convertiría en su personaje más reconocido a nivel internacional.3​ Inicialmente empezó a presentarse como ventrílocuo en locales pequeños, hasta lograr relevancia en Venezuela. Años después incorporó un nuevo personaje a su repertorio, a quien bautizó «Lalo».

Su estilo picaresco y de doble sentido lo hizo muy popular en su país y le abrió las puertas de otros países de habla hispana, especialmente Colombia, donde realizó múltiples presentaciones a lo largo de su carrera y fue un invitado constante en el popular Festival Internacional del Humor, celebrado cada año en el país cafetero. f.wk.

Algunos videos de sus presentaciones con sus personajes más famosos:

El recién Fallecido Carlos Donoso conversando sobre la muerte con el Mono Kiny. pic.twitter.com/sDaM5UOz1G — Victor Garrido (@vgarridos) April 16, 2020

A la gente que nos alegro la vida y nos hizo reír , siempre hay que recordarla con una sonrisa. #16Abr Carlos Donoso y sus muñecos Kini y Lalo – El idioma Francés. Comparte 🔄 pic.twitter.com/47gXcPcBza — Retro (@Retro_Series) April 16, 2020

Caricaturistas Venezolanos plasmaron el fallecimiento de Carlos Donoso en sus obras al saber la noticia:

Paz a su restos.. lo vamos a extrañar..

