Carlos Etchevers lanza nuevo tema con Sara Gómez

«Volver a casa» es el nuevo tema versionado por el cantante Carlos Etchevers junto a la intérprete Sara Gómez, que originalmente es de autoría del cantautor Mario Cáceres.

Con la esencia del romanticismo, esta versión de «Volver a casa» se estrenó en el tercer capítulo del programa Del Imperio TV, conducido por el mismo Carlos Etchevers junto al cantante Nelson El Toro (@nelsoneltoro).

Sara Gómez atrapó a todos los que visualizaron el programa con su voz melodiosa, mientras Carlos Etchevers los deleitó con su madurez musical.

Con «Volver a casa» ya son tres temas versionados por Carlos Etchevers en los que ha estado acompañado por diferentes talentos como lo son: Vicentt, Michel Puche y en esta ocasión, con Sara Gómez.

«La música es mi musa, al igual que la comedia, son mi inspiración y método para disfrutar la vida», asegura Carlos Etchevers.

En cuanto a Sara Gómez, en este momento se desempeña como vocal coach y compositora para otros artistas, luego del éxito de su primer sencillo musical titulado «Esta historia» que se catapultó en el puesto #7 de las carteleras radiales de Venezuela.

Carlos Etchevers junto a Del Imperio TV, seguirán trabajando para traer más contenido al público, sin dejar a un lado la música y la comedia que lo caracteriza.

