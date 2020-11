Carlos Etchevers se une a Michel Puche para presentar una versión de «Si la ves» de Franco de Vita.

Luego del anuncio de su estreno en la palestra musical con el cover de «Mientes tan bien» de Sin Bandera, el cantante e influencer Carlos Etchevers presenta una versión de «Si la ves» de Franco de Vita junto al ganador del Latin Grammy, Miche Puche.

Con «Si la ves», Carlos Etchevers sigue completando la serie de covers y versiones de temas inéditos y reconocidos por ser interpretados por grandes artistas, que estará lanzando a través de su canal de YouTube Del Imperio TV.

Su primer cover fue junto al cantautor venezolano Vicentt e interpretaron «Mientes tan bien» del reconocido dúo Sin Bandera y ya supera las 5 mil reproducciones en todas las plataformas digitales, por lo que augura que con «Si la ves» el éxito siga aumentando.

Recordemos que Etchevers es reconocido por ser una gran influencia en las redes sociales y ahora decidió abrir puertas en la industria musical y demostrar que su talento no solo está en la comedia, sino también en 3 minutos de buena música. Mientras que Michel Puche, no solo se le conoce por obtener la estatuilla del Latin Grammy en el 2018 en la categoría «Mejor arreglo» en colaboración a la canción «Se le ve» de Milton Salcedo, sino que además destaca por combinar varios ritmos y estilos a nivel vocal.

Carlos Etchevers no solo se desempeña como artista o empresario, también destaca en otras facetas al ser el presentador en Del Impero TV, acompañado por el cantante venezolano Nelson «El Toro», quienes juntos el pasado 1 de noviembre estrenaron su tercera temporada del programa, en el que conversarán con diferentes invitados de talla nacional e internacional, así como realizarán challenges y juegos.

«Si la ves» y «Mientes tan bien» son solo el abrebocas de todo el talento que muestra Carlos Etchevers a nivel musical y cada semana estará presentando nuevos covers en su canal de YouTube en diferentes géneros para seguir deleitando a su público acompañado de grandes exponentes de la música.

Puedes disfrutar de la versión de «Si la ves» en YouTube por Del Imperio TV, así como en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, entre otras. Además, seguir en Instagram a Carlos Etchevers como @carlos.etchevers y a Michel Puche como @michelpuche.

