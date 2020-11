Carlos Martínez vive un karma en el pasado con «Olvidarte»

Luego del éxito que tuvo su anterior producción «Yo te siento», el cantante mexicano Carlos Martínez de la mano con la disquera estadounidense FRE The Label, sigue apostando al género de la banda con su nuevo tema «Olvidarte».

«Olvidarte» forma parte del repertorio que ha estado desarrollando Carlos Martínez para cambiar lo acústico a un género más latino como lo es la banda o ranchera. Este tema fue producido en Mazatlán – México y es de autoría del mismo intérprete en compañía de Rubén Amaya, en el que se relata lo que el karma que vivió con un amor del pasado tras una infidelidad y decide olvidar a esa persona.

«Todo lo que siento me gusta plasmarlo con la música, vivo de anécdotas y experiencias y decido escribir sobre ello», asegura Carlos Martínez.

«Olvidarte es sinónimo de todo lo que me identifica en cuanto al ritmo que quiero mostrarle a mi público y no enfocarme solo en lo acústico», agrega el cantante mexicano.

Sin duda en Carlos Martínez corre sangre latina, aunque se encuentre residenciado en Houston – Texas, no pierde sus raíces.

Martínez ha alcanzado grandes números en las plataformas digitales, tal es el caso de «Yo te siento» que superó más de 1000 reproducciones con solo dos semanas de estreno y no cabe duda que con «Olvidarte» seguirá cosechando nuevos éxitos.

Próximamente Carlos Martínez deleitará a su público con más música y más sorpresas, es por ello que pueden seguirlo en sus redes sociales como @carlosmartinezhtx en Instagram y Carlos Martínez en todas las plataformas digitales.

