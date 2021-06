El cantautor panameño le apuesta en su nuevo sencillo a la felicidad, la alegría y la energía positiva.

En tiempos difíciles, Carlos Méndez inicia el año en familia, lleno de salud y con muchas ganas de seguir haciendo música. El cantautor panameño terminó de mezclar y masterizar varias canciones que hizo en este periodo de encierro dándole vida a un nuevo sencillo titulado ‘Palenque’.

Es una canción que habla del simple hecho de bailar y ser libre. Es perfecta para escuchar a toda hora, pues su energía es linda y única, además, invita a ser feliz y a disfrutar la vida. Fue mezclada por Tweety González y masterizada por Brian Lele.

«Palenque es un lugar hermoso en la costa atlántica panameña y que visitaba bastante. también tiene un significado etimológico como danza de la libertad y, a su vez, es una fiesta tradicional de Congo en donde predominan los bailes», comenta Carlos Méndez.

«Es una canción que se fue armando con un groove bastante movido e íntimo a la hora de grabarse. El bajo lo hizo Fulvio Miranda, un amigo de Méndez que es chef. Todo se hizo desde un estudio casero y algunas cosas fueron grabadas por colegas en pandemia. Entre ellos, Aquiles Navarro, trompetista radicado en Nueva York, el músico panameño Bruno Vega Braga y mi primo Víctor Méndez, quien me apoyó en las guitarras», agrega el artista.

El arte de ‘Palenque’ fue hecho por la ilustradora canadiense Alexandra Newbould con quien el artista ha colaborado en anteriores ocasiones.

Carlos Méndez invita a soltar todo y disfrutar el baile en su nuevo sencillo ‘Palenque’

‘Palenque’ cuenta con un original video en donde participa el bailarín guatemalteco Fabio ‘El lobo Vásquez’, quién durante la pandemia se hizo famoso en muchos países por un contenido que se viralizó en las redes sociales gracias a su particular forma de bailar. Parte del video rinde homenaje a grandes personajes del baile como Fred Astaire y, por eso, en la portada del sencillo Carlos Méndez aparece emulando una foto icónica de él.

Dentro de los planes de Carlos Méndez para este primer semestre del año es lograr sacar su disco que ya se encuentra en proceso de mezcla y masterización.

«Quiero lanzar un par de sencillos más hasta liberarlo todo con la esperanza de poder tocarlo en vivo muy pronto», concluye.

Carlos Méndez es una persona que hace música sincera, de corazón. Sus canciones son para todos los momentos, autorreflexivas, felices, tristes, etcétera. Su objetivo principal es transmitir emociones a través de sus creaciones.

Sobre Carlos Méndez

Carlos Méndez es un músico y cantautor panameño que ha encontrado en las canciones la forma más honesta de expresar sus sentimientos y pensamientos. Su responsabilidad como artista y persona radica en ser un tipo sincero y coherente con lo que compone para que sus creaciones musicales lleguen al corazón y los oídos de quienes conozcan su propuesta. La intención de su propuesta musical es escribir historias inspiradoras y reales que conecten con sus emociones y que tengan empatía.

