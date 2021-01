Carlos Paúl Colina entrega “Versos en tiempos de redes”

La propuesta del autor se basa en la recopilación de versos dispuestos en sus poemarios bajo la temática de Cartas para el Ser, y otros inéditos de su más reciente apuesta literaria Retratos de mi propio ser, que verá la luz en mayo del presente año. Lo que próximamente se convertirá en un audiolibro por ahora son fragmentos para disfrutar en la voz de la talentosa venezolana Verónica López con los que se piensa acercar el imaginario poético del escritor zuliano a las plataformas digitales.

El poeta, artista visual, dibujante, redactor, director de arte y realizador audiovisual latinoamericano presenta fragmentos de lo que se convertirá a inicios de la primavera en un audiolibro compuesto por un compilado de poemas que se desprenden de «Rota» y «Niño de mis ojos», textos que pertenecen al seriado «Cartas para el ser» inspirados en el pincel de Coyoacán Frida Kahlo. También el escritor nos entrega unos primeros versos de «Retratos de mi propio ser», un poemario que recorre el lado más vulnerable de los seres humanos, en este una vez más une su voz a la de Kahlo para crear un cantico que se convierte en verbo para el entendimiento de sus lectores.

Una nueva forma de leer un libro es lo que nos entrega el literato quien por lo pronto dispondrá a través de la plataforma de audiolibros de Amazon, www.audible.com esta nueva versión de sus poemarios. En esta oportunidad unió su talento al de Verónica López, periodista venezolana radicada en Estados Unidos quien le presta su voz para recrear a la Frida con la que sueña y habla. Los fragmentos serán presentados en formato digital como (Mp3), aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la información y la difusión de contenidos, ya que pueden descargarse directamente de Internet para escucharse en computadoras portátiles, celulares, tablets o reproductores de audio. “Al principio pensé que al hacer un audiolibro transformaría mis textos, ahora estoy convencido que debía hacerlo así. La primera vez que escuché mis poemas en la voz de Verónica la figura de Frida estuvo allí, así supe que del sueño ahora para mí era una realidad palpable”, comenta Colina.

Sobre sus libros todo lo escrito es un reflejo de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón en el autor, de la diversidad de cada uno de sus trabajos literarios y esa búsqueda constante del ser. “Una de las cosas que más me motivaron a crear estos fragmentos y luego convertirlos en un audiolibro fue pensar el beneficio que pueden resultar para personas no videntes, con problemas de visión reducida o alguna otra limitación física y lo que pueda representar para ellos el poder escuchar un libro leído en voz alta”, asegura el autor de Cartas para el ser.

En sus obras no es casual la unión de la imagen verbal e imagen visual, y que estas se gesten en el sueño de cómo sería ser otro, ahora a través de la voz de Verónica López los lectores podrán escuchar versos largos y descubrir el trabajo creativo alrededor de la figura y esencia de Frida Kahlo que propone este escritor hispano.

Carlos Paúl Colina Chacín

(Maracaibo, Venezuela. 25 de octubre de 1980).

Poeta, artista visual (dibujante), realizador audiovisual. Estudió Letras en la Universidad del Zulia. Ha desarrollado labores gerenciales en el campo de la moda, dirección de arte, música y periodismo.

Su trabajo artístico está compuesto por las siguientes obras: «Bajo la profundidad del cristal», premio único en el género de poesía, del concurso nacional literario La Abeja Obrera 2006, en homenaje a Efraín Cuevas publicado por URUA Editorial en 2006; «Detrás del coral» (poesía), «Sueltos como olas» (caligramas) y Sagrados corazones (una serie de pinturas de corazones con materiales diversos que nacen de sus poemas).

Todo habla de una diversidad que se hace palpable en sus múltiples actividades. De esta manera, no es casual que sus obras reunidas (en las que confluyen nuevamente imagen verbal e imagen visual) tengan su germen en el sueño y la pregunta recurrente de cómo sería ser otro, un ejercicio para multiplicarse, buscarse en otros lugares y reconocerse.

Sultana del Lago, Editores trae a la luz editorial las obras y poéticas tituladas: ROTA, NIÑO DE MIS OJOS, DESCARNADA y ESPERO NO REGRESAR JAMÁS cuatro primeras partes de un extenso trabajo creativo alrededor de la figura y esencia de Frida Kahlo, denominado CARTAS PARA EL SER.

