Carlos Piñango: La Radio se oye en Venezuela.

CARACAS, VENEZUELA.- Un fenómeno comunicacional increíble, mientras en Latinoamérica y Europa las plataformas digitales toman vida apoderándose de espacios, en Venezuela ocurre un fenómeno, la radio es el medio por excelencia donde se informa, entretiene y educa la nación.

Recientemente la encuestadora Consultores 21, publicó datos de opinión pública en sus plataformas digitales.

La radio la oyen el 66% de los Venezolanos, hogares, comercios, vehículos y dispositivos móviles. Centro Norte con un 65%, Occidente con un 54%, Andes-Llanos con un 74% y Oriente con un 73%, de oyentes según la población nacional.

La Clase media Venezolana alcanza el 72% de la audiencia que consume radio, las clases Populares un 64% oye la radio,

Además el 53% de los Venezolanos confían en los medios de comunicación contra un 46% que desconfía de los medios nacionales.

Según los datos ofrecidos por la encuestadora, «El boca a boca, radio y tv por cable son los tres principales medios que usan los hogares venezolanos para informarse de lo que ocurre en el país.

Igualmente, 4 de cada 10 hogares venezolanos escucha la radio, siendo el medio tradicional por el cual se mantienen informados.

—–

Hoy en día la radio alcanza niveles de aceptación increíbles, las redes digitales son parte del crecimiento y el derecho a opinar o divulgar información que ahora las personas tenemos.

Sin embargo, la radio es por excelencia una tradición Venezolana, dónde usuarios han decidido escuchar de forma tradicional en sus modalidades AM, FM y ahora digital.

Bien es cierto que WhatsApp y facebook son los canales de información que usan los venezolanos, pero bien es cierto que la radio usa estos canales, así como hacen otros medios tradicionales como la tv y la prensa escrita (ahora digital).

Para aquellos que han creído que en Venezuela la radio murió por el uso de plataformas digitales para informar o comercializar bienes y servicios, queda demostrado que son recursos viables, pero la radio tiene el nivel de aceptación necesario para seguir vigente y presente, por encima de otras plataformas.

Sigamos pues haciendo crecer la radio.

Carlos Daniel Piñango

C.E.O EnlaceRV

www.EnlaceRV.co.ve

102.1 FM Altos Mirandinos

103.5fm La Guaira

Presidente de la CamRadio, capítulo Miranda.

*Oye La Radio*