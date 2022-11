Carlos Rosales es el nuevo Míster Handsome Venezuela 2022

Caracas, DC, Venezuela, 12 de octubre de 2022.– El pasado viernes 11 de noviembre, se llevó acabo la gran gala final del Míster Handsome Venezuela 2022, en las instalaciones del Theater Club Caracas, donde el representante del estado Apure, Carlos Rosales, de 21 años de edad y estudiante de gastronomía, se alzó con el título de Míster Handsome Venezuela 2022. Por su parte, Fabián Morales, Míster Lara obtuvo la bufanda de Míster Handsome World 2022 y Míster Trujillo Acazzio Peña; como Míster Handsome Internacional.

Y para completar el cuadro de honor del tan prestigioso certamen, él presentaste de Mérida, Jhon Díaz, fue designado como del segundo finalista y Míster Monagas, Edwin Quintero; Míster Monagas como tercer finalista.

Una noche llena de talento y elegancia fue el escenario perfecto para celebrar la gala final del certamen. El show abrió fuego con un opening dinámico y vanguardista; protagonizado por el Míster Handsome Venezuela 2021, Miguel Rodríguez, quien estuvo acompañado por los 16 participantes al concurso en conjunto a la Banda Show Francisco de Miranda, dirigida por el profesor Manuel Rosas. Con una coreografía del afamado coreógrafo y productor de eventos Erick Marchán.

Luego pasaron al desfile de auto presentación para conocer un poco más a los candidatos, seguidamente realizaron el desfile de traje de baño donde lucieron sus espectaculares cuerpos con los diseños de Belisarius Underwear, dónde otorgaron la primera premiación de la noche, la bufanda de Mejor cuerpo del certamen resultando cómo ganador Míster Mérida, Jhon Díaz.

Los cantantes Rose, Carolina Pinto la doble de «Olga Tañón» y Aura Nohelia Pereira, ganadora del festival de canto “Mi Voz Venezuela”; Fueron los encargados de ponerle el toque musical a este gran evento.

Posteriormente, se dio inicio al desfile en traje de gala, dónde los candidatos lucieron trajes de importantes firmas de modas en nuestro país, al culminar el desfile el presidente de la organización, Alirio Martínez, sorprendió a todos los participantes con un emotivo video con las fotografías de sus madres. Para continuar con la entrega de las premiaciones especiales:

Mr. Prensa: Acazzio Peña (Mr. Trujillo).

Mr. Interactivo: Acazzio Peña (Mr. Trujillo).

Mr. Mejor Compañero: José Barradas (Mr. Nueva Esparta).

Mr. Mejor Sonrisa: Eglian Sáez (Mr. Miranda).

Mr. Fotogénico: Carlos Rosales (Mr. Apure).

Mr. Elegancia: José Barradas (Mr. Nueva Esparta).

Este show fue conducido por Vanessa Alaimo, presentadora de programa «Ronda TV», que es transmitido por Meridiano Televisión y Kieffer Pire, Modelo, Animador y Míster Handsome World Venezuela 2021.

“Qué feliz estoy por el éxito de nuestro evento y también por qué sé que los tres triunfadores de la noche darán lo mejor de sí en sus competencias internacionales”, expresó Alirio Martínez, presidente de la Organización Míster Handsome Venezuela Internacional.

Pueden seguir cada paso de los ganadores de la edición 2022 y conocer más detalles sobre el Míster Handsome Venezuela Internacional a través de sus redes sociales oficiales: @misterhandsomevenezuela.