Carlos Xavier presenta su nuevo sencillo «Día Tras Día»

Santo Domingo, Rep. Dom. – El talentoso cantautor nicaragüense-americano Carlos Xavier presenta su más reciente sencillo, «Día Tras Día», una innovadora versión en salsa de uno de los clásicos de la música latina. Con raíces profundas en la tradición, esta reinterpretación rinde homenaje al gran cantante colombiano Andrés Cepeda, llevando a la escena este tema emblemático que originalmente fue escrito por los reconocidos compositores Joel Henriquez y Jorge Luis Piloto.

«Día Tras Día» fusiona la energía contagiosa de la salsa con la emotividad de una letra que ha calado a generaciones. Con arreglos vibrantes y un ritmo apasionado, Carlos Xavier transforma la esencia del original en una propuesta fresca y dinámica, invitando a la audiencia a redescubrir el poder de la música para unir y emocionar.

El artista expresó: «Con ‘Día Tras Día’ quería dar una nueva vida a una canción que siempre ha sido un referente en nuestro patrimonio musical. Reinterpretarla en salsa es una forma de conectar con mis raíces y transmitir ese amor y pasión que la música latina inspira en cada uno de nosotros.»

Esta versión no solo celebra el talento de Andrés Cepeda, sino que también destaca la maestría compositiva de Joel Henriquez y Jorge Luis Piloto, quienes supieron crear una letra que se adapta a múltiples interpretaciones y que, en manos de Carlos Xavier, adquiere un inconfundible sabor salsero. La transformación del tema pone de manifiesto la capacidad del artista para fusionar tradición e innovación, dejando una marca personal que promete resonar en el corazón del público.

El sencillo «Día Tras Día» ya está disponible en todas las plataformas digitales, ofreciendo a los amantes de la música latina y a los seguidores de Carlos Xavier una experiencia sonora llena de ritmo, emoción y autenticidad.

