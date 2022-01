CARMEN DELEON, la cantante venezolana continúa acumulando éxitos

Capitol Records y Universal Music Latin Entertainment, lanzaron el single de Carmen DeLeon “Mariposas” a finales del 2021. El tema fue escrito y producido por la misma artista junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes también colaboraron a comienzos del año 2021 con el sencillo “Pasado” – que tuvo un Feat. con Cali y El Dandee – quienes han sido parte de multi-Platinum hits como “Despacito” de Luis Fonsi. Con un número importante de reproducciones en las distintas plataformas digitales, “Mariposas” debutó entre los primeros 25 temas del top venezonalo en Record Report.

Aunado a sus exitosos lanzamientos, la artista nos llena de orgullo con cada noticia. Recientemente fue invitada al Festival Vibra Urbana, el encuentro músical de este género más importante de la ciudad de Miami, siendo la única venezolana dentro del cartel de músicos que formaron parte de su última edición. Compartiendo escenarios con destacados artistas de talla internacional como lo son Don Omar, Anuel , Rauw Alejandro entre otros. Su participación dejó a sus fanáticos y público en general, repletos de buena energía, recibiendo elogios de todos los presentes.

DeLeon, a sus 13 años, logró sorprender y llegar a la final en el prestigioso programa televisivo Español La Voz Kids; desde ese momento, su carrera se ha ido perfilando dentro de la industria sin parar. Sus canciones han acumulado más de 22 millones de transmisiones globales combinadas, fue seleccionada para cantar el Himno Nacional de Los Estados Unidos en el juego de Los Ángeles Chargers vs. Minnesota Vikings a mediados del mes de noviembre de 2021, logrando una interpretación impecable y el respeto de los asistentes. Aunado a esto, Billboard destacó “Pasado”, su anterior single, en un resumen de los mejores nuevos lanzamientos de Música Latina y resaltaron que “con su poderosa voz la nueva cantante de Pop Urbano nacida en Venezuela y el dúo también de Pop Urbano colombiano le dieron vida a una canción bailable con un toque de la música de los años 80”.

Nacida en Venezuela y ahora establecida en Miami, DeLeon en el 2020 lanzó su primer sencillo, “Volverás,” bajo la producción de Tainy. “Juegas,” su siguiente lanzamiento contó con la colaboración de FEID ganador del premio Latin GRAMMY®, y “Cafecito,” una canción cargada de emociones que escribió en honor a sus dos abuelos. Seguido a este último lanzamiento, la artista de 20 años de edad, se unió al tres veces ganador del GRAMMY NE-YO en “Shake,”, una canción bailable del DJ/productor L.L.A.M.A. Junto a todos estos éxitos lanzamientos, Carmen, interpretó The Crystals’ 1962 hit, “He Hit Me (And It Felt Like A Kiss”), apareciendo en la película Promising Young Woman y en la banda sonora que lo acompaña como parte del soundtrack.

