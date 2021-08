Caso eToro Opiniones y Recomendaciones sobre esta plataforma de Trading Social

En anteriores publicaciones hemos conversado sobre los Brokers online, plataformas que permiten hacer transacciones con Acciones, Forex, y otros instrumentos bursátiles. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre etoro una de las más conocidas, tal vez si esta leyendo esto conoces etoro.

El Trading Social

Caso eToro Opiniones sobre esta plataforma de Trading Social. Uno de los mayores atractivos de etoro es que centra sus esfuerzos en presentarse cómo una plataforma de Trading Social, esto se traduce en que los usuarios con menos experiencia o ya con algo de experiencia pueden copiar o replicar las operaciones de expertos en la bolsa o mercados financieros de tal manera que puedan «subirse a la ola» y ganar dinero así cómo lo hace el experto.

Lo importante de esta estrategia es que siempre debemos tener paciencia, algunos dicen que la bolsa de valores y/o mercados financieros mundiales son los «mercados de la paciencia», muchos se apresuraron a vender Bitcoins después de su primer gran pico, por lo que dejaron de ganar cuando volvió a subir, pero sigamos conociendo sobre etoro.

Cómo funciona la replicación o copia de estrategia de operaciones de expertos en eToro.

Esta opción es llamada CopyTrading en la plataforma de eToro y cómo hemos indicado al principio se centra en el trading social, por lo que sus funciones permiten encontrar de forma rápida los Traders que hacer mejor su trabajo y que está haciendo sus inversiones en eToro, debemos tener en cuenta que su búsqueda es solod entro del entorno de la patlaforma y no se recomendarán Traders de otros sitios.

Al tener respuesta en la búsqueda, se puede activar la opción de seguimiento y copia de operaciones a la cuál podemos hacer una asignación de los fondos que tenemos disponibles y previamente hemos depositado en eToro.

Luego cada operación en el mercado bursátil que el Trader experto abra se abrirá al mismo tiempo en nuestra cuenta y podremos empezar a hacer dinero aprovechando los conocimientos de un experto. Esto es muy importante para quienes ya tienen un conocimiento básico del Trading quienes quieren dar un salto hacia mayores ganancias pero no poseen o no tienen conocimientos a fondo del tema.

La realidad de los mercados bursátiles es que los conocimientos necesarios para poder obtener ganancias no vienen de los libros sino de la pericia, intuición y destreza mental de los Traders, por lo que un gran apoyo para quienes se inician en este mundo es el Trading Social.

Pros y Contras de eToro

Pros

Facilidad de Uso

Puedes operar desde la versión o desde tu móvil

Spread muy atractivo

Cuenta Demo de práctica con 100k

Operaciones en 40 países.

Contras

Debes tener al menos un conocimiento básico del Trading para operar, aunque la plataforma tiene mucha documentación que puedes consultar

