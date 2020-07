Casos sospechosos de COVID-19 reciben asistencia psicosocial en los PASI hoteleros de Maracaibo

La atención psicosocial, el chequeo nutricional y la promoción del plan Cada famila una escuela, forman parte de la atención integral que brinda la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a los casos sospechosos de COVID-19 que se encuentran aislados preventivamente en los 16 Puntos de Atención Social Integral (Pasi) hoteleros de la ciudad.

Así lo informó la directora general de Desarrollo Social, Selene Estrach, al destacar que este apoyo es posible gracias a la alianza con la Cámara Hotelera, lo que permite promover la inclusión social de todos los sospechosos y de aquellos connacionales que cumplen con el aislamiento al retornar de otro país.

En ese sentido, Estrach explicó que en los 16 hoteles que funcionan como centros de aislamiento, se busca garantizar los derechos a la recreación y al libre esparcimiento, a la educación, al deporte, a la cultura y a la salud —especialmente a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores— como parte de las políticas públicas que desarrolla la Dirección General de Desarrollo Social y sus entes adscritos.

Resaltó la importancia del vínculo del Centro de Orientación Familiar con las personas ingresadas, porque baja sus niveles de estrés, ansiedad, preocupación, miedo y frustración, a través de la asistencia en el sitio y la comunicación vía videollamada, llamada o mensajería por WhatsApp.

Gracias al programa Defensorías y Consejerías, Selene Estrach resaltó que ha sido posible brindar asesoría legal a todas las personas que se encuentran ingresadas en los Pasi, a fin de poder instruirlos en cualquier tipo de situación o conflicto que se les presente.

Los funcionarios y personal que labora en los Pasi también reciben orientación legal y asistencia social, alimentaria y sanitaria.