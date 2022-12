Cati, la asistente virtual de Cantv, cumple dos años brindando atención a los usuarios

Transformación digital

Cati, la asistente virtual de Cantv, cumple dos años brindando atención a los usuarios

Desde su puesta en funcionamiento en diciembre de 2020, suma más de 10.662.000 requerimientos atendidos a través del portal web cantv.com.ve. Es el primer ChatBot del país en materia de telecomunicaciones.

Cati, la asistente virtual de Cantv, cumple dos años brindando atención a los suscriptores y usuarios de la Empresa las 24 horas del día en todo en el territorio nacional, llevando la autogestión de los servicios que ofrece la Compañía a grandes niveles y siendo la omnicanalidad la base de este nuevo método de relación con los usuarios.

Prueba de ello son los más de 10.662.000 requerimientos atendidos por Cati a través del portal web cantv.com.ve desde su puesta en funcionamiento en diciembre de 2020.

Entre los requerimientos atendidos, durante este período, destacan más de 5.380.000 solicitudes de diferentes tipos realizadas por los usuarios. Asimismo, fueron gestionadas más de 1.818.000 peticiones de soporte técnico; más de 1.675.000 casos de información y más de 1.432.000 reclamos.

Por su parte, el ChatBot de Cati, @CatiCantv_Bot, en el servicio de mensajería Telegram ha superado las 514.000 solicitudes atendidas desde su activación el pasado 12 de noviembre del 2021, siendo las consultas de saldo y consultas de planes Aba, los requerimientos más solicitados por los suscriptores y usuarios a través de este canal.

Estas cifras determinan la factibilidad y el avance de la herramienta en la transformación digital que realiza la Empresa en función de mejorar la relación con sus usuarios, fortaleciendo los métodos de autogestión para garantizar un servicio de calidad a la población.

Vale destacar que Cati es el primer ChatBot creado en materia de telecomunicaciones en Venezuela, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Empresa por elevar los estándares en la autogestión de los servicios públicos.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, avanza en el desarrollo de la transformación de sus métodos de atención digital y presencial, a fin de seguir optimizando la relación con los suscriptores de la Empresa en todo el país.