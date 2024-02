Causas comunes de la disfunción erectil

Causas de la disfunción eréctil

La disfunción eréctil (DE) puede tener causas físicas o psicológicas.

Entre las causas físicas encontramos:

Enfermedades vasculares: como la aterosclerosis, que afecta el flujo sanguíneo al pene.

Enfermedades neurológicas: como la diabetes, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple.

Trastornos hormonales: como la baja testosterona.

Ciertos medicamentos: como antidepresivos, antihipertensivos o antipsicóticos.

Cirugías: como la prostatectomía o la cirugía de la columna vertebral.

Consumo de tabaco, alcohol o drogas ilegales.

Las causas psicológicas de la DE pueden incluir:

Estrés

Ansiedad

Depresión

Problemas de pareja

Miedo al fracaso

Tratamiento de la disfunción eréctil

El tratamiento de la DE dependerá de la causa subyacente. En algunos casos, puede ser suficiente con realizar cambios en el estilo de vida, como:

Dejar de fumar

Reducir el consumo de alcohol

Hacer ejercicio regularmente

Perder peso

Controlar el estrés

En otros casos, se pueden necesitar medicamentos, como:

Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5): como sildenafilo (Viagra), vardenafilo (Levitra) o tadalafilo (Cialis).

Inyecciones intracavernosas: de alprostadil o papaverina.

Terapia de reemplazo hormonal: si la DE es causada por una baja testosterona.

En casos más severos, se puede considerar la cirugía de implante de prótesis peneana.

Es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento más adecuado para cada caso.

Con la disfunción eréctil existe una incapacidad para tener una erección o solamente puede haber erecciones breves.

En hombres mayores, la disfunción eréctil tiene una causa física por lo general, como una enfermedad o por efectos secundarios de medicamentos.

Cabe destacar que cualquier trastorno que cause una lesión en los nervios o que deteriore el flujo de sangre al pene puede causar dicha disfunción, pudiendo aparecer en un 5% de hombres de 40 años y entre el 15 y el 25% de los hombres de 65 años de edad.

La causa más común de disfunción eréctil, es el daño a los nervios, arterias, músculos lisos y tejidos fibrosos, como resultado de una enfermedad, tales como la diabetes, renal, ateroesclerosis, alcoholismo crónico, esclerosis múltiple, enfermedad vascular y enfermedad neurológica, las cuales son responsables del 70 % de los casos, de los cuales entre un 35 y 50% son causadas por diabetes.

La cirugía de próstata por cáncer, puede lesionar nervios y arterias cerca del pene y causar disfunción eréctil. Una lesión en el pene, la columna vertebral, la próstata, la vejiga y la pelvis puede llevar a una disfunción eréctil, sin olvidar , medicamentos para la presión arterial como antihistamínicos, antidepresivos, tranquilizantes, inhibidores del apetito, y medicamentos para la úlcera.

Expertos en el tema piensan que factores psicológicos como el estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima y miedo de fallar en el sexo causan 10 a 20 % de los casos de disfunción eréctil, así como, por efecto del tabaco y producción de una cantidad insuficiente de testosterona.

