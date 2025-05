CD Castellón: La Garra Orellut en el Castalia

El Club Deportivo Castellón, conocido cariñosamente como los «Orelluts», es una de las entidades más emblemáticas del fútbol valenciano y español. Con una historia rica en altibajos, el club representa la identidad de la provincia de Castellón y la inquebrantable pasión de su afición, que ha sido su mayor baluarte en cada etapa.

Historia del CD Castellón

El Club Deportivo Castellón fue fundado el 20 de julio de 1922. A lo largo de su dilatada trayectoria, el club ha vivido momentos de gloria en la Primera División, destacando especialmente su participación en la máxima categoría en la década de los 40 y principios de los 70. En 1973, alcanzó su mayor hito al llegar a la final de la Copa del Generalísimo (actual Copa del Rey), cayendo ante el Athletic Club.

Tras su época dorada, el Castellón ha transitado por las diferentes categorías del fútbol español, incluyendo largos periodos en Segunda División, Segunda División B (actual Primera RFEF) y, en ocasiones, Tercera División. A pesar de los momentos difíciles, la afición «orellut» siempre ha mantenido viva la llama, apoyando masivamente al equipo y soñando con el regreso a la élite. El club ha demostrado una notable capacidad de resurgimiento en los últimos años.

Entrenador Actual del CD Castellón

Para la temporada 2024-2025, el entrenador actual del CD Castellón es Dick Schreuder (actualizado a 22 de mayo de 2025).

Capitán Actual del CD Castellón

El capitán actual del CD Castellón es Haris Medunjanin (actualizado a 22 de mayo de 2025).

Nombre y Posición del Villarreal Club de Fútbol Actual

El Villarreal Club de Fútbol cuenta con una plantilla amplia y dinámica. Algunos de los nombres y posiciones destacados (con fecha de 22 de mayo de 2025) son:

Porteros: Filip Jörgensen, Pepe Reina.

Filip Jörgensen, Pepe Reina. Defensas: Raúl Albiol (Central), Jorge Cuenca (Central), Juan Foyth (Lateral Derecho/Central), Alfonso Pedraza (Lateral Izquierdo), Kiko Femenía (Lateral Derecho).

Raúl Albiol (Central), Jorge Cuenca (Central), Juan Foyth (Lateral Derecho/Central), Alfonso Pedraza (Lateral Izquierdo), Kiko Femenía (Lateral Derecho). Centrocampistas: Dani Parejo (Mediocentro), Etienne Capoue (Mediocentro), Álex Baena (Mediocentro Ofensivo), Francis Coquelin (Mediocentro), Santi Comesaña (Mediocentro).

Dani Parejo (Mediocentro), Etienne Capoue (Mediocentro), Álex Baena (Mediocentro Ofensivo), Francis Coquelin (Mediocentro), Santi Comesaña (Mediocentro). Delanteros: Gerard Moreno (Delantero), Alexander Sørloth (Delantero), José Luis Morales (Delantero), Yéremy Pino (Extremo), Bertrand Traoré (Extremo).

Estadio del CD Castellón

El CD Castellón disputa sus partidos como local en el Estadio Municipal de Castalia. Inaugurado en 1987, Castalia es un estadio moderno que ha sido testigo de los momentos más importantes en la historia reciente del club. Reemplazó al antiguo y mítico Sequiol. Con una capacidad para más de 15.000 espectadores, Castalia se ha convertido en un auténtico templo para la afición «orellut», que lo llena de color blanquinegro y un ambiente ensordecedor en cada encuentro, convirtiéndolo en un fortín para el equipo.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el CD Castellón

El palmarés del CD Castellón incluye logros significativos que marcan su trayectoria:

Subcampeón de Copa del Generalísimo (Copa del Rey): En la temporada 1972-73, su mayor logro histórico.

En la temporada 1972-73, su mayor logro histórico. Campeón de Segunda División: En la temporada 1940-41, lo que le permitió ascender a Primera División.

En la temporada 1940-41, lo que le permitió ascender a Primera División. Varios ascensos a Primera División: El club ha logrado ascender a la máxima categoría del fútbol español en diferentes periodos de su historia.

El club ha logrado ascender a la máxima categoría del fútbol español en diferentes periodos de su historia. Campeón de Segunda División B / Primera RFEF: Ha conquistado el campeonato en la tercera categoría del fútbol español en varias ocasiones, consiguiendo los correspondientes ascensos a Segunda División.

Ha conquistado el campeonato en la tercera categoría del fútbol español en varias ocasiones, consiguiendo los correspondientes ascensos a Segunda División. Campeón de Tercera División: Ha logrado el campeonato en la cuarta categoría en múltiples ocasiones, como paso previo a ascensos a categorías superiores.

CD Castellón: La Garra Orellut en el Castalia was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.