Celebra es el nuevo tema de Jesús Morera

El cantante venezolano radicado en Miami, Jesús Morera, nos presenta su nuevo éxito musical “Celebra”. Composición de su propia autoría bajo la producción de Luis Flores. Celebra, es un tema inspiracional que insta a que los seres humanos deben disfrutar las cosas buenas que nuestro creador nos ha regalado, los amigos y la familia. Que como seres humanos debemos celebrar porque todo en la tierra es temporal, sin importar lo que suceda. Respirar y estar vivo es motivo para celebrar.

Celebra, cuenta con su video clip que fue grabado en el estado Yaracuy de Venezuela, con la productora Reino Creativo, bajo la dirección de Tulio Baldallo. La producción coreográfica bajo el sello de G.I.B Dance Project direccionado por Michelle Meza.

Desde este 20 de noviembre puedes disfrutar en todas las plataformas digitales de este nuevo éxito musical de Morera. Para no perder de vista el crecimiento personal y musical de este talento venezolano en ascenso lo pueden hacer a través de su página web www.jesusmorera.com o sus redes sociales como @jesus_morera





