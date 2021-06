La Canasta Alimentaria de Mayo 2021 en Venezuela subió a $284 dólares de acuerdo al Cendas-FVM.

La canasta alimentaria del mes de mayo costó más de 280 dólares, o más de 850 millones de bolívares, informó este lunes el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

En cifras detalladas, la organización reportó que los 60 productos de una canasta alimentaria correspondiente a una familia de cinco miembros costó 284,30 dólares el mes pasado, equivalentes a 852.902.403,21 bolívares.

Se evidencia un incremento de Bs. 49.529.792,99 ($16,50), con respecto al mes de abril, presentando una variación de 6,2%.

En tal sentido, el Cendas-FVM explica que se necesitan 121,84 salarios mínimos mensuales, o unos 4,06 diarios, para cubrir el costo: unos 28.430.080,10 bolívares, 19 dólares con 47 centavos.

El Cendas-FVM explica que la variación anual de la canasta alimentaria en el período mayo 2020 – mayo 2021, es de 1.440,2%.

Indica, además, que un almuerzo promedio para un trabajador tuvo un costo de 6 de dólares, o 18 millones de bolívares; promediando el costo del dólar a 3 mil bolívares, precio en el que también está el ticket de alimentación.

Cendas-FVM: Canasta Alimentaria de Mayo 2021 en Venezuela subió a $284 dólares was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales