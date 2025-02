Centrocampistas que merecerían el Balón de Oro

Según las estadísticas, el título de Balón de Oro se otorga en su mayoría a jugadores del grupo atacante. En el fútbol moderno, sin embargo, los centrocampistas se han destacado más. En los clubes campeones, estos puestos siempre los ocupan estrellas. Si hablamos del Balón de Oro, se entrega una vez al año. Por tanto, no es de extrañar que la gente siempre esté insatisfecha con la elección. Después de todo, la competencia es muy fuerte.

Por ejemplo, a pesar de su excelente carrera, Toni Kroos no recibió este premio. Difícilmente se arrepienta de no haber recibido el Balón de Oro. Incluso sin este título, el jugador seguirá siendo recordado por los aficionados al fútbol.

Todos los premios individuales para los futbolistas se suman a los principales títulos del club o de la selección nacional.

Lista de jugadores a los que se les negó injustamente el Balón de Oro

El dominio de Ronaldo y Messi en la década de 2010 significó que muchos grandes jugadores fueran pasados ​​por alto. A menudo eran compañeros de las leyendas mencionadas. Curiosamente, Ronaldo y Messi seguirán jugando en 2024. Es posible que se retiren pronto, como algunos jugadores a los que se les podría haber dado el Balón de Oro. Estamos hablando de los siguientes jugadores:

Xavi. Es el pilar más importante de la plantilla dorada del Barcelona. Iniesta. Es un jugador con una visión única del campo. Neymar. Vivió grandes etapas tanto con el Barça como con el PSG.

En teoría, Neymar todavía tiene posibilidades. Jugadores como Mbappé, Vinicius, Yamal, Wirtz tienen muchas más posibilidades en el futuro. Se trata de futbolistas jóvenes y prometedores. Al mismo tiempo, el centrocampista Rodri recibió el título en 2024.

Acerca de Toni Kroos

Toni Kroos, nacido el 4 de enero de 1990 en Greifswald, Alemania, es un exfutbolista alemán considerado uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, se destacó por su visión, pase, capacidad de cruce y habilidad en tiros libres. Kroos jugó principalmente como centrocampista central, aunque también desempeñó funciones como mediocampista defensivo.Inició su carrera profesional en el Bayern de Múnich, donde ganó múltiples títulos, incluyendo la Bundesliga y la UEFA Champions League. En 2014, se unió al Real Madrid, donde continuó cosechando éxitos, incluyendo más títulos de liga y Champions. Kroos fue un jugador clave en la selección alemana, contribuyendo a la victoria en la Copa del Mundo de 2014.A lo largo de su carrera, Kroos ha sido elogiado por su estilo de juego inteligente y su capacidad para controlar el ritmo del partido, lo que le ha valido el reconocimiento como uno de los grandes del fútbol mundial. Su legado en el deporte se caracteriza por su consistencia y su impacto en los equipos en los que ha jugado.

Acerca de Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior, conocido simplemente como Neymar, nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, Brasil. Es un destacado futbolista profesional que juega como delantero, mediocampista ofensivo o extremo izquierdo. A lo largo de su carrera, ha sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo, destacándose por su habilidad técnica, velocidad y capacidad goleadora.Neymar comenzó su carrera profesional en el Santos FC, donde debutó a los 17 años en 2009. Durante su tiempo en el club, se convirtió en una de las figuras más prometedoras del fútbol sudamericano, promediando entre 0.70 y 0.91 goles por partido entre 2009 y 2013 1

. Su éxito en Santos le valió un traspaso al FC Barcelona en 2013, donde formó parte de un tridente ofensivo junto a Lionel Messi y Luis Suárez, ganando numerosos títulos, incluyendo la UEFA Champions League.En 2017, Neymar se trasladó al Paris Saint-Germain (PSG) por una cifra récord, convirtiéndose en el jugador más caro de la historia del fútbol. En el PSG, continuó acumulando títulos y estableciendo récords de goles. Además, ha sido un jugador clave para la selección brasileña, participando en varias Copas del Mundo y Copas América, y contribuyendo a la victoria en los Juegos Olímpicos de 2016.A lo largo de su carrera, Neymar ha sido elogiado no solo por su talento en el campo, sino también por su carisma y estilo de juego espectacular, lo que lo ha convertido en un ícono del fútbol mundial.

